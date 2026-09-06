Zelenskis ar Trampa sūtņiem apspriedis garantijas Ukrainai, kā arī Krievijas okupēto teritoriju likteni, Vitkofs runā par "kompromisiem"
Ukrainas pārstāvju sarunās svētdien Kijivā ar ASV sūtņiem Stīvenu Vitkofu un Džaredu Kušneru par iespējām izbeigt Krievijas un Ukrainas karu tika apspriestas drošības un ekonomiskās garantijas Ukrainai, kā arī teritoriālais jautājums, pēc sarunām preses konferencē pastāstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Teritoriālais jautājums joprojām ir aktuāls. Tas nenozīmē, ka mēs par to runājām ļoti ilgi, bet mums bija iespēja, un mēs to apspriedām. Es palieku pie sava viedokļa, ka šādus sarežģītus jautājumus var atrisināt tikai līderu līmenī," sacīja Zelenskis.
Ukrainas prezidents pauda viedokli, ka karš turpināsies arī ziemā, un uzsvēra, ka Kijivai ir nepieciešama ziemas palīdzības pakete no rietumu partneriem. "Mēs ļoti ceram, ka mums būs iespēja vienoties ar ASV partneriem, un rēķināmies ar Eiropas partneru atbalstu, ja karš turpināsies ziemā. Pašlaik izskatās tieši tā," sacīja Zelenskis. Viņš norādīja, ka Kijiva "cer uz ievērojamu apjomu un iespējām izmantot ASV sašķidrināto dabasgāzi", kā arī uz jaunām piegādēm pretgaisa aizsardzības jomā.
Savukārt Vitkofs preses konferencē teica, ka, lai vienotos par kara izbeigšanu, "abām pusēm būs jāpiekrīt zināmiem kompromisiem, un mēs uzskatām, ka mums ir viss nepieciešamais, lai to sasniegtu". "Tas ir ļoti grūti, bet mēs esam apņēmušies rīkoties, mums tas ir svarīgi, un mēs ceram, ka tas viss novedīs pie sekmīga, miermīlīga diplomātiska risinājuma," sacīja Vitkofs.
Jau ziņots, ka svētdien Kijivā notika Ukrainas pārstāvju sarunas ar ASV prezidenta Donalda Trampa sūtņiem Vitkofu un Kušneru. Sarunu pēdējā - trešajā - kārtā piedalījās arī Francijas, Lielbritānijas un Vācijas pārstāvji.
Mediji ziņo, ka tikšanās laikā Zelenskis ASV pārstāvjiem uzdāvinājis T kreklus ar uzrakstu ukraiņu valodā "Kijivas režīms". Tā ir ironija par Maskavas oficiālo leksiku, kurā Ukrainas valdība bieži tiek dēvēta par "Kijivas režīmu". Ar šādu kreklu uz sarunām bija ieradies viens no Ukrainas delegācijas dalībniekiem - valdošās partijas "Tautas kalps" parlamenta frakcijas priekšsēdētājs Dāvids Arahamija.
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Jau ziņots, ka Vitkofs un Kušners svētdien ar vilcienu ieradās Kijivā. No dzelzceļa stacijas viņi tika aizvesti uz Svētās Sofijas laukumu, kur viņus sagaidīja Zelenskis. Pēc tam viņi devās uz sarunām.
Sestdien Maskavā Vitkofs un Kušners tikās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. ASV Baltais nams paziņoja, ka sarunās ar Putinu apspriesti plāni, kā varētu izbeigt Krievijas un Ukrainas karu.
Aģentūra "Bloomberg", atsaucoties uz saviem avotiem, svētdien raksta, ka izredzes panākt progresu neesot lielas, jo Putins esot gatavs pārtraukt karu tikai ar saviem nosacījumiem, turklāt Maskavas prasības kļuvušas stingrākas, jo Putins uzskatot, Krievijai ir militārs pārākums pār Ukrainu.
Vitkofs un Kušners ir vairākkārt apmeklējuši Maskavu, taču Kijivā ieradušies pirmo reizi. Ukraina paziņojusi, ka atturēsies no gaisa triecieniem Maskavai, kamēr ASV sūtņi apmeklē Krieviju un Ukrainu. Arī Kremlis pavēstījis, ka Putins devis rīkojumu trīs dienas neuzbrukt Kijivai.