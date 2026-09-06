Putinam draudzīgā "Alternatīva Vācijai" uzvar Saksijas-Anhaltes vēlēšanās, liecina aptaujas
Labējā eiroskeptiķu partija "Alternatīva Vācijai" (AfD) svētdien notikušajās Saksijas-Anhaltes federālās parlamenta vēlēšanās saņēmusi apmēram 44% balsu, liecina telekanālu ARD un ZDF veiktās nobalsojušo vēlētāju aptaujas.
Šāds iegūto balsu procents nedotu iespēju pret imigrantiem noskaņotajai un Krievijai labvēlīgajai AfD iegūt absolūto vairākumu landtāgā, lai viena pati izveidotu federālās zemes valdību, taču rezultāts noskaidrosies balsu skaitīšanā, kas varētu turpināties līdz agram pirmdienas rītam.
Nobalsojušo aptaujas rāda, ka kristīgos demokrātus (CDU) atbalstījuši aptuveni 18,5% nobalsojušo, partiju "Die Linke" ("Kreisie") - apmēram 9%, savukārt sociāldemokrāti (SPD) un zaļie katrs ieguvuši 8-9% balsu.
Vēl viena Kremlim labvēlīgā partija Zāras Vāgenknehtas alianse (BSW) atbilstoši aptauju rezultātiem ir tuvu 5% barjeras pārvarēšanai. Pārējās partijas, to vidū Brīvo demokrātu partija (FDP), landāgā varētu neiekļūt.
Pašlaik Saksijā-Anhaltē, kas atrodas valsts austrumos, pie varas ir CDU, SPD un FDP koalīcija. Līdz šim AfD nav izdevies iekļūt ne federālajā, ne kādas federālās zemes valdībā, jo Vācijas lielākās partijas atsakās ar to sadarboties.