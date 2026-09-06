Ēģiptē grasās pakārt slavenu televīzijas raidījumu vadītāju
Slavenai Ēģiptes televīzijas raidījumu vadītājai Sarai Halīfai un vēl 11 cilvēkiem piespriests nāvessods pēc tam, kad viņi tika atzīti par vainīgiem ar narkotikām saistītajās apsūdzībās.
Valstij piederošais laikraksts “Al-Ahram” vēsta, ka viņi darbojās noziedzīgā grupējumā, kas importēja narkotiku izgatavošanai nepieciešamās sastāvdaļas ar nolūku saražotās narkotikas pārdot. Pie viņiem atrasti arī nelikumīgi šaujamieroči un munīcija. Tiesas procesa laikā tika norādīts, ka varasiestādes konfiscējušas vairāk nekā 750 kilogramus narkotisko vielu un to izgatavošanai importētās izejvielas.
39 gadus vecā Halīfa vislabāk pazīstama ar noziedzības problēmām veltīto televīzijas raidījumu “Mission Impossible”. Viņa savu vainu neatzīst noliedz. Halīfas advokāts paziņojis, ka nāvessods tiks pārsūdzēts.
Spriedums pirmo reizi tika pasludināts augustā. To vēlāk apstiprināja, kad tiesa bija saņēmusi Ēģiptes lielā muftija reliģisko atzinumu – tā ir obligāta juridiska prasība lietās, kurās tiek piespriests nāvessods, vēsta BBC.
Saskaņā ar “Amnesty International” 2025. gada ziņojumu gada laikā Ēģiptē tika piespriesti 492 nāvessodi, no kuriem 23 tika izpildīti.