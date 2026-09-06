Zelenska sarunās ar Trampa sūtņiem Kijivā iesaistās arī Eiropas lielvaru pārstāvji
Kijivā svētdien notiekošajās Ukrainas pārstāvju sarunās ar ASV sūtņiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru piedalās arī Francijas, Lielbritānijas un Vācijas pārstāvji, paziņoja Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs.
"Kijivā atrodas arī mūsu Eiropas partneru pārstāvji - no Francijas, Lielbritānijas un Vācijas. Mēs visi kopā strādājam, lai panāktu taisnīgu un ilgstošu mieru Ukrainā," sociālajos medijos ierakstīja Budanovs.
Pirms sarunām Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis informēja, ka paredzēta sarunu kārta, kurā piedalīsies tikai ASV un Ukrainas pārstāvji, un plānota arī sanāksme, kurā piedalīsies arī Eiropas valstu pārstāvji.
Jau ziņots, ka ASV prezidenta Donalda Trampa sūtņi Vitkofs un Kušners svētdien ar vilcienu ieradās Kijivā. No dzelzceļa stacijas viņi tika aizvesti uz Svētās Sofijas laukumu, kur viņus sagaidīja Zelenskis. Pēc tam viņi devās uz sarunām.
Sestdien Maskavā Vitkofs un Kušners tikās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. ASV Baltais nams paziņoja, ka sarunās ar Putinu apspriesti plāni, kā varētu izbeigt Krievijas un Ukrainas karu.
Aģentūra "Bloomberg", atsaucoties uz saviem avotiem, svētdien raksta, ka izredzes panākt progresu neesot lielas, jo Putins esot gatavs pārtraukt karu tikai ar saviem nosacījumiem, turklāt Maskavas prasības kļuvušas stingrākas, jo Putins uzskatot, Krievijai ir militārs pārākums pār Ukrainu.
Vitkofs un Kušners ir vairākkārt apmeklējuši Maskavu, taču Kijivā ieradušies pirmo reizi. Ukraina paziņojusi, ka atturēsies no gaisa triecieniem Maskavai, kamēr ASV sūtņi apmeklē Krieviju un Ukrainu. Arī Kremlis pavēstījis, ka Putins devis rīkojumu trīs dienas neuzbrukt Kijivai.