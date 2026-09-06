Krievija paņirgājusies par Vitkofu un Kušneru ar uzņemšanu attiecīgi noformētā restorānā
Krievija uzskatāmi parādīja, ko domā par ASV prezidenta Donalda Trampa īpašā sūtņa Stīva Vitkofa un Trampa znota Džareda Kušnera kārtējo vizīti Maskavā, aizvedot viņus pusdienot uz restorānu ar zīmīgu noformējumu.
Kremļa diktatoram Vladimiram Putinam atklāti simpatizējošais Vitkofs un Kušners tika pacienāti Maskavas restorānā “Avrora” Putina īpašā sūtņa Kirila Dmitrijeva sabiedrībā. Lai amerikāņu viesiem skaidri parādītu, cik vērtas ir viņu pūles “noregulējuma” panākšanai, restorāna fasādi rotāja uzraksts “Viss uzvarai!”. Tiesa, nav zināms, vai viņu krievu valodas zināšanu līmenis ļāva to saprast.
Tikmēr medijos vēsta, ka Vitkofa astotā, bet Kušnera trešā saruna ar Putinu bija tikpat “produktīva”, kā visas iepriekšējās. Trampa sūtņiem uz Maskavu bija jāatved jauns Trampa priekšlikums par kara izbeigšanu, taču atbildē viņi kārtējo reizi noklausījās Putina lekciju par Ukrainas “nacismu”, krievu okupantu armijas triumfālo iešanu uz priekšu, tādējādi uzstājot uz “realitāšu uz zemes” ievērošanu un “konflikta pamatcēloņu” likvidēšanu. Putina palīgs Jurijs Ušakovs, kurš ir galvenais Krievijas pārstāvis sarunu jautājumos, tikšanos ar Vitkofu un Kušneru nosauca par “saturīgu, konstruktīvu, ārkārtīgi atklātu un uzticības pilnu”. Krievija sniegusi “skaidru un izsmeļošu vērtējumu” par situāciju frontē, “jo īpaši tika atzīmēti Krievijas armijas reālie panākumi, virzoties uz priekšu kaujas darbību zonā. Tika pausta pārliecība par izvirzīto mērķu sasniegšanu un, protams, uzsvērta nepieciešamība novērst visus konflikta pamatcēloņus.”
Kamēr Baltā nama pārstāvis aģentūrai “Reuters” paziņoja, ka sarunas bijušas “saturīgas” un par turpmākajiem soļiem tikšot paziņots tuvāko nedēļu laikā, jau pirms Trampa sūtņu ierašanās Maskavā kāds Kremlim pietuvināts “Reuters” avots sacīja, ka “nav nekādu izredžu panākt vienošanos par frontes līniju, kamēr Putins nebūs pabeidzis pārņemt kontroli pār atlikušo Doneckas apgabala daļu”. Balstoties uz komandieru ziņojumiem, viņš esot pārliecināts, ka tas notiks līdz gada beigām.
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Arī aģentūra “Bloomberg”, vērtējot vizītes rezultātus, atgādināja, ka Vitkofa un Kušnera daudzi iepriekšējie braucieni uz Maskavu nav devuši rezultātus. Kremlim pietuvināti aģentūras avoti ziņoja, ka arī šoreiz Putins licis saprast, ka “ir gatavs izbeigt karu tikai ar saviem nosacījumiem, turklāt Maskavas prasības kļūst stingrākas, jo tā uzskata, ka tai ir militārs pārsvars pār Ukrainu”.
Putin to Witkoff & Kushner: "You enjoy our full trust. It’s been quite convenient to work with you."— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) September 5, 2026
Witkoff to Putin: "When we retire we’ll have all these incredible stories & memories and yours will be right at the top of it all."
The day the US envoys came to town. Our… pic.twitter.com/KSmgmVVZz8
Par to, ka Kremlis var rēķināties ar ASV pārstāvju lokano mugurkaulu, liecināja Vitkofa kārtējās lišķības, tiekoties ar Putinu. Viņš Kremļa diktatoram jau iepriekš stāstījis, cik ļoti ir laimīgs par tikšanos ar viņu, un arī šoreiz neiztika bez lišķības. “Kad mēs dosimies pensijā, mums būs daudz fantastisku stāstu, ko pastāstīt. Sarunas ar jums būs vieni no labākajiem [stāstiem],” tikšanās sākumā Putinam sacīja Vitkofs. Kremļa saimnieks acīmredzami novērtēja viesa pielienošo toni un pastāstīja, ka Krievijai esot ērti sadarboties ar Vitkofu un Kušneru. “Mums ir ērti strādāt ar viņiem,” sacīja Putins, piebilstot, ka abi Trampa pārstāvji ieguvuši Maskavas uzticību.
2022. gada 24. februāra rītā televīzijā demonstrētajā, taču visticamāk jau iepriekš ierakstītajā kara pieteikšanas runā Putins apgalvoja, ka nekādas Ukrainas teritorijas neokupēs un vispār “mēs neko negrasāmies uzspiest ar spēku”. Taču 2022. gada 30. septembrī Putins vispirms atzina Zaporižjas un Hersonas apgabalu “neatkarību” (Luhanskas un Doneckas "tautas republiku" neatkarību viņš atzina 21. februārī trīs dienas pirms invāzijas Ukrainā, turklāt robežās, kuras separātisti nemaz nekontrolēja) un dažas stundas pēc tam oficiāli anektēja četrus Ukrainas austrumu Hersonas, Zaporižjas, Doneckas un Luhanskas apgabalus, izpildot vietējo nodevēju Vladimira Saldo, Jevgeņija Baļicka, Denisa Pušiļina (viņš savulaik bija slavenākā Krievijas krāpnieka un finanšu piramīdas MMM radītāja Sergeja Mavrodi palīgs) un Leonīda Pasečņika “lūgumus”, kaut gan Krievija ne tobrīd, ne šobrīd pilnībā tos nekontrolē, Zaporižju (710 tūkstoši iedzīvotāju 2022. gada sākumā) tā arī nav spējusi ieņemt, bet Hersonu (279 tūkstoši iedzīvotāju 2022. gada sākumā) krievu okupantiem nācās pamest 2022. gada novembrī.
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Laika gaitā Putins un viņa sulaiņi izteikuši dažādas versijas, kādēļ iebruka Ukrainā un negrasās pārtraukt tur slepkavot. Pēdējā versijā viņš vispār neminēja ne “denacifikāciju”, ne “demilitarizāciju”, NATO, “8 gadus bombardēja Donbasu”, krievu valodu un vēstures cienīšanu, bet izteicās pavisam atklāti — tāda nu ir “barības ķēde”, kurā stiprākais apēd vājāko.
Jāpiebilst, ka visfantastiskāko ieganstu pauda viņa padomnieks un Austrumu Ekonomikas foruma organizēšanas komitejas atbildīgais sekretārs Antons Kobjakovs — izrādās, ka Krievija par divām nedēļām esot apsteigusi Ukrainu, kurai pati grasījās iebrukt Krievijā, pasniedzot simbolisku dāvanu “miermīlīgajai” kaimiņvalstij dāvanu Starptautiskajā sieviešu dienā, esot pat atrasti dokumenti. “Tagad jau ir piemirsts, tāpēc ir īstais laiks atgādināt: dokumenti, kurus mūsu karavīri atrada jau “speciālās militārās operācijas” sākumā kādas Ukrainas bruņoto spēku teritoriālās aizsardzības brigādes pamestajā štābā, norādīja konkrētu iebrukuma datumu Krievijā — 2022. gada 8. martu. Mēs viņus apsteidzām par divām nedēļām. Simboliski viņi vēlējās mums sieviešu svētkos uzdāvināt karu. Taču tā vietā, pateicoties Krievijas vadības tālredzībai, viņi saņēma “melno zīmi” no mūsu kādreiz kopīgajiem militārajiem svētkiem. Kā prezidents jau iepriekš teica — mūsu vēsturē 22. jūnijs vairs nekad neatkārtosies,” toreiz pavēstīja Kobjakovs. Par to, kādēļ gan Krievija jau kopš 2021. gada pavasara sāka koncentrēt savu armiju pie Ukrainas robežas, kara tehniku vedot pat no Sibīrijas un Tālajiem Austrumiem, bet karakuģus no Klusā okeāna, Kobjakovs, protams, nepastāstīja.