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Vulkāns paralizē Indonēzijas lidostas, arī galvaspilsētā Džakartā
Indonēzijā svētdien vulkāna izvirduma dēļ pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās abās galvaspilsētas Džakartas lidostās, kā arī vēl piecas lidostās.
Aviosatiksmes pārtraukšana šajās lidostās ietekmējusi vairāk nekā 150 000 cilvēku ceļojumu plānus. Atcelti vai kavējas vairāki simti reisu.
Izvirdis vulkāns Zunda šauruma Anakrakatau salā. Sala ir neapdzīvota un cilvēkiem briesmas nedraud, taču ir bažas, ka vulkāna izmestie pelni var iekļūt lidmašīnu dzinējos.
Pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās Džakartas galvenajā Sukarno-Hatas lidostā, kā arī mazākajā Halima Perdanakusumas lidostā. Reisi nenotiek arī lidostā Bandungā, kas ir viena no lielākajām valsts pilsētām.