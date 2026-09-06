Slepenības atmosfērā Tallinā ieradies Trampa dēls
ASV prezidenta Donalda Trampa vecākais dēls Donalds Tramps juniors svētdien ieradies Tallinā, taču nav informācijas par viņa vizītes mērķiem, ziņo Igaunijas laikraksts "Postimees".
trump Jr. in Tallinn, what the heck ??!! pic.twitter.com/kvQvUOwGs9— Make ru55ia small again (@occamrazor68) September 6, 2026
Trampa dēls apmeties viesnīcā "Radisson", un pēc pusdienām to pametis vairāku apsargu pavadībā. Viņa komanda velta lielas pūles, lai noslēptu viņa pārvietošanos, raksta avīze. "Postimees" fotogrāfs no notikuma vietas ziņoja, ka Trampa dēla apsardze viņam likusi ievērot pienācīgu attālumu un neskriet pakaļ.
"Pēc neilga brīža četras automašīnas piebrauca pie ēkas aizmugures, mēģinot novietoties tā, lai attālums no durvīm līdz automašīnai būtu pēc iespējas mazāks. Tajā pašā laikā apsardzes automašīnas pārvietojās kopā ar mani, cenšoties pēc iespējas vairāk aizsegt man skatu. (..)Tramps jaunākais ātri iekāpa automašīnā, un viņi aizbrauca," stāstīja "Postimees" fotogrāfs.
Tikmēr sociālajos tīklos norāda, ka Trampa juniors ir ieradies no Mongolijas galvaspilsētas Ulanbatoras.
Donald Trump Jr. arrived in Tallinn early this morning on a private jet from Ulaanbaatar.— Tom Loik 🇺🇦 (@kilomot) September 6, 2026
Nobody seems to know why he is in Estonia. But the flight’s origin raises an interesting question: what business brought Trump Jr. to Mongolia and then to Tallinn?https://t.co/3GvFPxbYLA pic.twitter.com/HBff1Xx99m
ASV vēstniecība Tallinā nav atbildējusi uz "Postimees" jautājumu par Donalda Trampa juniora vizīti, kā arī nav sniegusi informāciju, vai viņš Igaunijā uzturas diplomātisku vai privātu iemeslu dēļ.
Donalds Tramps juniors ir viens no Trampa ģimenes uzņēmuma "Trump Organisation" viceprezidentiem.