ASV sūtņi Vitkofs un Kušners ieradušies Kijivā
ASV prezidenta Donalda Trampa sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners svētdien ar vilcienu ieradās Kijivā, no Ukrainas galvaspilsētas dzelzceļa stacijas ziņoja aģentūras AFP korespondents.
Abiem sūtņiem paredzētas sarunas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
‼️ Steve Witkoff and Jared Kushner are already in Kyiv— NEXTA (@nexta_tv) September 6, 2026
Earlier, their plane landed in Rzeszów, Poland, from where the delegation continued its journey to Ukraine by train. https://t.co/CNJhw2oy9P pic.twitter.com/I8YJXewOY5
ASV Baltais nams paziņoja, ka sarunās ar Putinu apspriesti plāni, kā varētu izbeigt Krievijas un Ukrainas karu. Iespējas pārtraukt karadarbību Vitkofs un Kušners pārrunās arī ar Zelenski.
Vitkofs un Kušners ir vairākkārt apmeklējuši Maskavu, taču Kijivā ieradušies pirmo reizi.
Ukraina paziņojusi, ka atturēsies no gaisa triecieniem Maskavai, kamēr ASV sūtņi apmeklē Krieviju un Ukrainu. Arī Kremlis pavēstījis, ka Putins devis rīkojumu trīs dienas neuzbrukt Kijivai.