ASV sūtņi Vitkofs un Kušners ieradušies Kijivā
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Pasaulē

ASV sūtņi Vitkofs un Kušners ieradušies Kijivā

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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ASV prezidenta Donalda Trampa sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners svētdien ar vilcienu ieradās Kijivā, no Ukrainas galvaspilsētas dzelzceļa stacijas ziņoja aģentūras AFP korespondents.

ASV sūtņi Vitkofs un Kušners ieradušies Kijivā...

Abiem sūtņiem paredzētas sarunas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.

ASV Baltais nams paziņoja, ka sarunās ar Putinu apspriesti plāni, kā varētu izbeigt Krievijas un Ukrainas karu. Iespējas pārtraukt karadarbību Vitkofs un Kušners pārrunās arī ar Zelenski.

Vitkofs un Kušners ir vairākkārt apmeklējuši Maskavu, taču Kijivā ieradušies pirmo reizi.

Ukraina paziņojusi, ka atturēsies no gaisa triecieniem Maskavai, kamēr ASV sūtņi apmeklē Krieviju un Ukrainu. Arī Kremlis pavēstījis, ka Putins devis rīkojumu trīs dienas neuzbrukt Kijivai.

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