Pirmo reizi durvis ver viens no pasaulē noslēpumainākajiem tempļiem: ko slēpj mormoņu svētnīca?
Pēc vairāk nekā simt gadiem, kuru laikā ieeja šajā ēkā bija stingri liegta jebkuram cilvēkam no malas, apmeklētājiem pirmo reizi būs iespēja apskatīt slaveno Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas templi Soltleiksitijā, Jūtas štatā, vēsta telekanāls CNN.
Ar sešiem torņiem vainagotais neogotikas stila dievnams jau vairāk nekā gadsimtu slejas virs Soltleiksitijas centra. Lai gan tas ir viens no pilsētas ievērojamākajiem simboliem, tā iekštelpas ilgu laiku lielākajai daļai cilvēku palikušas tītas noslēpumā.
Pēc vērienīgas rekonstrukcijas templis apmeklētājiem tiks atvērts 2027. gada 5. aprīlī. Sešus mēnešus to varēs apskatīt gan Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi, gan cilvēki, kas šai ticībai nepieder.
"Šī ir patiesi unikāla, vienreizēja iespēja visai pārējai pasaulei savām acīm skatīt to, kas vairāk nekā gadsimtu bija pieejams tikai un vienīgi mūsu ticības brāļiem un māsām," sacījis baznīcas augsta ranga pārstāvis Metjū S. Holands.
Sagaidāms, ka kulta celtni sešu mēnešu laikā apmeklēs vairāk nekā četri miljoni cilvēku. Publiskās ekskursijas noslēgsies 2027. gada 1. oktobrī, pēc kā templis atkal tiks slēgts visiem, izņemot aktīvus baznīcas locekļus.
Mormoņu galvenā svētnīca rekonstrukcijas dēļ bija slēgta kopš 2019. gada beigām. Tās laikā nostiprināti pamati, veikti ēkas pretseismiskās drošības uzlabojumi un paplašinātas iekštelpas. Lai organizētu gaidāmo apmeklētāju plūsmu, jau no 1. septembra iepriekšpārdošanā ir pieejamas biļetes ar noteiktu apmeklējuma laiku.
Baznīcai, kas visā pasaulē apvieno gandrīz 18 miljonus cilvēku, tempļiem ir svēta nozīme. Tajos notiek reliģiskas ceremonijas, tostarp laulību ceremonijas, kurās pāri tiek "apzīmogoti" uz mūžību. Tieši tempļa reliģiskā nozīme ir viens no iemesliem, kādēļ tā iekštelpas tik ilgi bijušas nepieejamas plašākai sabiedrībai. Jau 19. gadsimtā par Soltleiksitijas templi klīda dažādas baumas, tostarp apgalvojumi par asiņainiem rituāliem. Savukārt 1911. gadā kāds no draudzes izslēgts mormonis zem mēteļa ienesa fotoaparātu un slepus iemūžināja tempļa iekštelpas, vēlāk nesekmīgi mēģinot baznīcu šantažēt.
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Tempļa celtniecība sākās 1853. gadā, un ēka tika iesvētīta 1893. gadā. Tā celta no vietējā akmens, un daudzām interjera detaļām piešķirta simboliska nozīme. Piemēram, tempļa virsotni rotā zelta eņģeļa Moronija statuja ar bazūni. Mormoņi tic, ka Moronijs baznīcas dibinātājam Džozefam Smitam norādījis vietu, kur apraktas zelta plāksnes, no kurām viņš iztulkojis Mormona Grāmatu.
Atšķirībā no tradicionālas baznīcas ar plašu kopīgu dievkalpojumu telpu, šajā ēkā nav vienas lielas zāles – tās iekšienē izveidots īsts mazu telpu labirints, kurās notiek reliģiskās ceremonijas. Tempļa kristību baseins balstās uz 12 vēršu skulptūrām, kas simbolizē 12 Izraēla ciltis.
Gadu gaitā dievnams piedzīvojis vairākus satricinājumus — to skārusi bombardēšana, viesuļvētra un 2020. gada zemestrīce ar magnitūdu 5,7. Pēc zemestrīces ēkas sienās parādījās plaisas, bet eņģeļa Moronija statuja gandrīz zaudēja bazūni.
Rekonstrukcijas laikā svētnīcai izveidots jauns pazemes spārns, deviņas papildu telpas laulību ceremonijām un otrs kristību baseins. Lai gan rekonstrukcijas gaitā izdevās saglabāt vēsturiskās "Tiffany" vitrāžas ar Jēzus attēliem, daļa sākotnējā interjera – tostarp ievērojama mormoņu mākslinieka gleznoti sienu gleznojumi un grandiozas kāpnes – ir gājuši zudībā.
Tiek lēsts, ka rekonstrukcija izmaksājusi vairāk nekā divus miljardus ASV dolāru. Soltleiksitijas tūrisma nozares pārstāvji prognozē, ka tempļa atvēršana pilsētai varētu nodrošināt aptuveni 300 miljonus dolāru papildu ieņēmumu. Ekskursijas notiks katru dienu no rīta līdz vakaram, un baznīca lēš, ka dienā to aplūkot ieradīsies līdz pat 25 000 cilvēku.