Agresīvu pasažieri lidmašīnā nākas piesiet pie krēsla. VIDEO
ASV aviokompānijas "American Airlines" reisā izcēlies pamatīgs skandāls ar kādu agresīvu un, iespējams, alkohola reibumā esošu pasažieri. Pēc kautiņa izraisīšanas apkalpei un pasažieriem nācies vīrieti burtiski piesiet pie krēsla ar līmlenti un plastmasas savilcējiem, vēsta "TMZ".
Vīrietis lidmašīnā izkliedzis rasistiskus un homofobiskus apvainojumus, kā arī izprovocējis fizisku sadursmi citiem pasažieriem.
Situācija saasinājās brīdī, kad pie pasažiera, cenšoties viņu nomierināt, piegājis tumšādains stjuarts. Vīrietis veltījis darbiniekam rasistiskus lamuvārdus, bet pēc tam iesitis blakus sēdošajam pasažierim un sabojājis viņa klēpjdatoru. Kad konfliktā mēģinājusi iejaukties kāda pasažiere, agresīvais vīrietis viņu rupji atgrūdis.
Tad palīgā nākuši vēl trīs pasažieri, kuri kopā ar lidmašīnas apkalpi spējuši satrakoto vīrieti sasiet un burtiski "pielīmēt" pie sēdvietas.
Šī incidenta dēļ lidmašīna bija spiesta mainīt maršrutu un veikt ārkārtas nosēšanos Baltimorā. Pēc nosēšanās huligāns tika nodots likumsargiem, bet lidmašīna turpināja ceļu uz Ņūarku.
"American Airlines" pārstāvis apstiprināja, ka reiss tika novirzīts tieši agresīvā pasažiera uzvedības dēļ, uzsverot, ka pasažieru un apkalpes drošība ir kompānijas absolūta prioritāte un vardarbīga uzvedība lidmašīnās nav pieļaujama.
Arī ASV Federālā aviācijas pārvalde (FAA) apstiprināja lidmašīnas novirzīšanu. Savukārt FIB norādīja, ka vīrieti aizturējusi Merilendas štata policija un viņam izvirzītas apsūdzības štata līmenī, kamēr federālās iestādes vēl izvērtē, vai nepieciešams celt papildu apsūdzības.