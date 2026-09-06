Foto no Telegram/Exilenova+
Pasaulē
Šodien 13:28
Ukrainas droni turpina plosīties Krievijā - aizdegusies naftas pārstrādes rūpnīca Rjazaņā
Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma svētdien aizdegusies naftas pārstrādes rūpnīca Krievijas pilsētā Rjazaņā.
Par ugunsgrēku ziņoja "Telegram" kanāls "Exilenova+" un citi sociālie mediji, kas publicēja video un fotogrāfijas ar degošo rūpnīcu.
Vēlāk Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs apstiprināja, ka dots trieciens šai rūpnīcai.
Rjazaņas naftas pārstrādes rūpnīca, kas ietilpst koncernā "Rosņeftj", ir viena no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā, tās jauda ir aptuveni 17 miljoni tonnu naftas gadā. Rūpnīca ražo visu veidu automobiļu benzīnu, dīzeļdegvielu, aviācijas degvielu, mazutu un citus produktus. Ukrainas droni šai rūpnīcai uzbrukuši arī iepriekš.