"Ļoti asprātīgi!" Sobčaka pēc Zelenska brīdinājuma krīt histērijā
Krievijas TV seja un žurnāliste Ksenija Sobčaka asi reaģējusi uz Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska brīdinājumu par riskiem civilajai aviācijai Krievijas gaisa telpā, apsūdzot Ukrainas līderi cinismā un "vienaldzībā pret civiliedzīvotājiem".
Vienlaikus Ukrainas prezidents uzsvēris, ka Ukraina neveic mērķtiecīgus uzbrukumus civilajām lidmašīnām. Tomēr bezpilota lidaparātu klātbūtne Krievijas gaisa telpā padara lidojumus riskantus, īpaši Maskavas un Sanktpēterburgas apkārtnē.
Pēc Zelenska paziņojuma tā dēvētā Vladimira Putina krustmeita un Krievijas "liberāle" Sobčaka savā "Telegram" kanālā "Krovavaja bariņa" pauda neslēptu sašutumu par Ukrainas prezidenta teikto.
"Cik sasodīti asprātīgs savā jaunajā paziņojumā ir Zelenskis, kā es redzu. Tātad viņš saka, ka Ukraina "neapdraud civilo aviāciju kā tādu", bet vienlaikus "Krievijas debesīs vienkārši atradīsies bezpilota lidaparāti, un tur vairs nav drošu vietu"," rakstīja Sobčaka, pievienojot daļu no prezidenta paziņojuma.
Pēc tam viņa nāca klajā ar savu, izkropļotu Zelenska teiktā interpretāciju, skaidrojot, ka tie ir tieši draudi Krievijas civiliedzīvotājiem.
"Es jums iztulkošu šo [necenzēts vārds] pasāžu. Nevajadzēja rakstīt divas milzīgas teksta rindkopas un filmēt septiņas minūtes garu video. Būtība ietilpst vienā teikumā: "Mums ir nospļauties par civiliedzīvotājiem, mēs palaidīsim dronus, kur gribēsim, tostarp tur, kur jūs lidojat"," norādīja Sobčaka.