Kad ar pāris aliņiem nepietiek... Anglijā no noliktavas nozog 40 000 litru "Guinness" alus
Lielbritānijas policija sākusi plašu meklēšanas operāciju pēc tam, kad Anglijas ziemeļrietumos, Češīras grāfistē, zagļi nozaguši divas kravas automašīnu piekabes ar 70 400 pintēm (aptuveni 40 000 litru) slavenā īru tumšā alus "Guinness".
Kopējie noziedznieku nodarītie zaudējumi pārsniedz 200 000 sterliņu mārciņu (aptuveni 240 000 eiro), vēsta "The Guardian".
Vērienīgā zādzība norisinājās 31. augusta vakarā Rankornā. Kā liecina likumsargu apkopotā informācija, noziedznieki pamanījās nemanīti aizbraukt ar alus kravu tieši no zīmola "Guinness" īpašnieka, dzērienu ražotāja "Diageo" noliktavas.
Vispirms pulksten 19.45 uzņēmuma teritorijā iebrauca viena kravas automašīna, kuras vadītājs piekabināja piekabi ar alu un devās prom. Nepilnas pusotras stundas vēlāk, pulksten 21.12, tieši pēc šādas pašas shēmas ieradās otrs kravas auto un aizveda otru piekabi.
Abās piekabēs kopā atradās aptuveni 800 alus mucas, kas bija paredzētas piegādei vietējiem bāriem un krodziņiem. Paša nozagtā dzēriena vērtība tiek lēsta ap 115 000 mārciņu (aptuveni 135 000 eiro), taču, pieskaitot abas nozagtās loģistikas kompānijas "GXO" piekabes, kopējais materiālais zaudējums sasniedz 205 000 mārciņu (aptuveni 240 000 eiro). Nozagtās trīsasu piekabes ir baltā krāsā ar uzņēmuma "GXO" logotipiem, un uz to aizmugurējām durvīm redzami unikāli identifikācijas numuri – DL736 un DL542.
Izmeklētāji uzskata, ka abus kravas auto vadīja vīrieši. Pirmais šoferis tiek aprakstīts kā gaišādas vīrietis ar īsu, tumšu bārdu un cieši pieguļošu cepuri, savukārt otrs noziedznieks notikuma vietā manīts ar parastu naģeni.
Češīras policijas detektīvs, komentējot situāciju, ironiski piebilda, ka sabiedrībā bieži dzirdēts slavenais sauklis par "Guinness" labvēlīgo ietekmi uz veselību, taču tas atbilstot patiesībai tikai tad, ja dzēriens ir godīgi iegādāts un apmaksāts.
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Šobrīd policija apņēmusies atgūt visu nozagto mantu un aicina pieteikties aculieciniekus, īpaši autovadītājus, kuru videoreģistratori minētajā vakarā Rankornas apkārtnē varētu būt fiksējuši zagtos kravas auto.