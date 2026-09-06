ASV izspēlēts scenārijs par Krievijas uzbrukumu Eiropai 2028. gadā
ASV notikušajā mācību scenārija izspēlē modelēta situācija, kurā Krievija 2028. gadā turpina karu Ukrainā, cenšas sašķelt Eiropu un gatavojas uzbrukumam Moldovai, vēsta "The Washington Post".
Scenārija izspēli organizēja Kornela universitātes Brūksa institūts un Rokfellera fonds. Tajā piedalījās pašreizējie ASV Kongresa locekļi, kā arī bijušie ASV bruņoto spēku pārstāvji, diplomāti un izlūkdienestu darbinieki.
Simulācijas pamatā bija situācija, kurā karš Ukrainā turpinās, bet Maskava cenšas sašķelt Eiropas valstis un gatavojas uzbrukumam Moldovai. Šajā scenārijā Krievijas drons trāpa degvielas noliktavai Rumānijā, nogalinot civiliedzīvotājus.
Dalībniekiem bija jāizvērtē, kā šādā situācijā būtu jāreaģē Amerikas Savienotajām Valstīm. Kongresa locekļi secinājuši, ka ASV sabiedrība diez vai atbalstītu stingru atbildi Maskavai.
Vienlaikus tika secināts, ja ASV neuzņemsies vadību, Krievijas uzbrukuma gadījumā Eiropa varētu sašķelties, radot nopietnas šaubas par NATO 5. pantā ietvertās kolektīvās aizsardzības īstenošanu.
Jau iepriekš izskanējuši brīdinājumi, ka Krievija tuvākajos gados varētu mēģināt pārbaudīt NATO apņēmību, sarīkojot ierobežotu militāru uzbrukumu. Augusta sākumā "The Wall Street Journal", atsaucoties uz ASV izlūkdienestu informāciju, ziņoja, ka kā viens no iespējamiem scenārijiem tiek minēts neliels sauszemes iebrukums kādā no Baltijas valstīm.
Savukārt ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktors Džons Retklifs augusta beigās negaidīti apmeklēja Maskavu. Pēc "The Wall Street Journal" ziņām, viņš Krievijas amatpersonas brīdinājis neuzbrukt Lietuvai, Latvijai vai Igaunijai.
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ASV Kara pētījumu institūts (ISW) iepriekš vērtējis, ka Krievija pašlaik atrodas tā dēvētajā "nulles fāzē", gatavojoties iespējamam konfliktam ar NATO, un jau tagad pastiprina hibrīdoperācijas Eiropā.
Par to liecina arī pēdējā laikā pieaugušais incidentu skaits, kuros Krievijas bezpilota lidaparāti ielidojuši NATO valstu gaisa telpā, bet Eiropā arvien biežāk tiek ziņots par mērķtiecīgiem uzbrukumiem aizsardzības nozares uzņēmumiem.