Baltais nams atklāj pirmās detaļas par tikšanos ar Putinu Maskavā
ASV prezidenta Donalda Trampa sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners sestdienas vakarā Maskavā tiekoties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, apsprieduši konkrētus plānus, kā varētu izbeigt karu Ukrainā, paziņoja Baltais nams.
Vitkofs un Kušners tikās ar Putinu, lai "virzītu uz priekšu prezidenta Trampa miera programmu", Baltā nama amatpersona pavēstīja aģentūrai AFP.
"Abas puses apsprieda konkrētus plānus turpmākajiem soļiem, kas tiks paziņoti nākamajās nedēļās," norādīja amatpersona, piebilstot, ka Baltais nams cer, ka Vitkofam un Kušneram svētdien būs "tikpat produktīvas" tikšanās Kijivā.
Putina palīgs ārpolitikas jautājumos Jurijs Ušakovs trīs stundas ilgušās sarunas nodēvēja par "ārkārtīgi atklātām", norādot, ka amerikāņi "izvirzīja virkni ideju par iespējamiem ceļiem uz konflikta atrisinājumu", taču sīkāk neko neizklāstīja.
Krievijas puse paziņojusi amerikāņiem, ka Maskava ir "pārliecināta", ka spēs sasniegt savus militāros mērķus Ukrainā, žurnālistiem sacīja Ušakovs.
Portāls "Axios" raksta, ka ASV delegācijā bijis arī Džīns Langs, kurš ASV Finanšu ministrijā atbild par sankciju jautājumiem. Viņš piedalījies sarunās ar Putina īpašo pārstāvi un Krievijas valsts investīciju fonda vadītāju Kirilu Dmitrijevu, taču sarunās ar Putinu nav piedalījies.
Langa ierašanās Maskavā liecina par to, ka sarunās ticis apspriests jautājums par ASV sankcijām Krievijai, norāda "Axios".
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Vitkofs un Kušners ir vairākkārt apmeklējuši Maskavu, taču svētdien viņiem paredzēts pirmo reizi ierasties Kijivā, kur viņiem plānotas sarunas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
Naktī uz svētdienu Vitkofs un Kušners no Maskavas devās uz Poliju. Spriežot pēc lidojumu izsekošanas vietnes "Flightradar24" datiem, lidmašīna ar ASV delegāciju no Maskavas lidoja rietumu virzienā, šķērsojot Latvijas un Lietuvas gaisa telpu, bet pēc tam nolaidās Žešovas lidostā Polijā. No Žešovas ārvalstu delegācijas parasti ar vilcienu dodas uz Kijivu, jo Ukrainas gaisa telpa karadarbības dēļ ir slēgta.
Jau vēstīts, ka Ukraina paziņoja, ka atturēsies no gaisa triecieniem Maskavai, kamēr ASV sūtņi apmeklē Krieviju un Ukrainu. Vēlāk arī Kremlis pavēstīja, ka Putins devis rīkojumu trīs dienas neuzbrukt Kijivai.