Tikšanās laikā ar Putinu ASV sūtnis Vitkofs norāda, ka sarunas ar Krievijas diktatoru reiz būs labākās atmiņas viņa dzīvē
Sestdienas vakarā Kremlī iesākās Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās ar ASV prezidenta Donalda Trampa īpašo sūtni Stīvu Vitkofu un prezidenta znotu Džaredu Kušneru, kuri Maskavā ieradušies uz sarunām par kara izbeigšanu Ukrainā. Jau tikšanās sākumā Vitkofs Putinam veltīja glaimojošus vārdus, norādot, ka sarunas ar viņu palikšot viņa atmiņā vēl ilgi.
"Kad mēs dosimies pensijā, mums būs daudz fantastisku stāstu, ko pastāstīt. Sarunas ar jums būs vieni no labākajiem [stāstiem],” tikšanās sākumā Putinam sacīja Vitkofs.
🇺🇸 Witkoff to Putin:— MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) September 5, 2026
President Putin, thank you so much for having us.
We were sitting outside just now, me, Jared, Kirill, Yuri, and we were talking about, when we retire, we will have all these incredible stories and memories, and yours will be right at the top of it all. pic.twitter.com/w8HoGg5o54
Putins savukārt paziņoja, ka Maskavas un Vašingtonas savstarpējie kontakti vienmēr esot bijuši lietderīgi un Krievijai esot ērti sadarboties ar Vitkofu un Kušneru. “Mums ir ērti strādāt ar viņiem,” sacīja Putins, piebilstot, ka abi Trampa pārstāvji ieguvuši Maskavas uzticību.
Vitkofs arī nodeva Putinam Trampa laba vēlējumus no ASV prezidenta Donalda Trampa un pateicās Putinam par pamieru ASV delegācijas vizītes laikā. Putins tikšanās sākumā norādīja, ka Krievija darīšot visu iespējamo, lai garantētu ASV pārstāvju drošību [ko cita starpā sākotnēji ierosināja Zelenskis].
Vitkofs arī nodeva bijušā ASV jūras kājnieka Roberta Gilmana ģimenes pateicību par viņa atbrīvošanu no Krievijas cietuma, uz ko Putins atbildēja, ka par to būtu jāpateicas Trampam. Gilmans tika atbrīvots 2026. gada 11. augustā pēc 1666 ieslodzījumā pavadītām dienām – viņš Krievijā tika aizturēts 2022. gada janvārī un vēlāk notiesāts uz desmit gadiem cietumā.
Vitkofs un Kušners Maskavā ieradās sestdien ap plkst. 13.00 pēc Latvijas laika, un lidostā viņus sagaidīja Putina īpašais sūtnis Kirils Dmitrijevs. Lidojuma dati liecina, ka ASV valdības lidmašīna Maskavā ieradās no Helsinkiem, kur pirms tam bija atlidojusi no ASV.
Līdz tikšanās sākumam abiem ASV pārstāvjiem gan nācās gaidīt vairākas stundas. Putins dienas gaitā Maskavā apmeklēja jaunas metro līnijas atklāšanu, attālināti piedalījās naftas termināļa atklāšanā Sibīrijā un tikās ar valdošās partijas “Vienotā Krievija” kandidātiem.
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Tramps piektdien žurnālistiem sacīja, ka Vitkofs un Kušners “ved līdzi priekšlikumu kara izbeigšanai”, taču pagaidām nav zināms, ko tieši šis piedāvājums paredz. Putins vēl pirms tikšanās izteicās, ka sarunas būšot sarežģītas un ka viņš ASV pārstāvjiem izklāstīšot situāciju karā no Maskavas skatpunkta.
Tikšanās notiek laikā, kad uz ASV sūtņu vizītes laiku abas karojošās puses paziņojušas par gaisa triecienu ierobežošanu. Ukraina paziņoja, ka atturēsies no triecieniem Maskavai, kamēr Vitkofs un Kušners apmeklē Krieviju un Ukrainu. Vēlāk Kremlis paziņoja, ka Putins devis rīkojumu trīs dienas neuzbrukt Kijivai.
Svētdien Vitkofam un Kušneram paredzēts doties uz Kijivu, kur viņi turpinās sarunas par iespējām izbeigt karu Ukrainā. Kopš Trampa atgriešanās Baltajā namā Vitkofs vairākkārt apmeklējis Maskavu. Šī ir viņa astotā tikšanās Kremlī ar Putinu.