“Mēs nezinām, vai viņi ir dzīvi vai miruši!” Tibetā pazudušo svētceļnieku ģimenes pieprasa no Ķīnas atbildes
Desmit dienas pēc postošās katastrofas uz Tibetas un Nepālas robežas Tibetā joprojām bez vēsts pazudis 261 ārvalstnieks, tai skaitā 33 Latvijas pilsoņi. Pazudušo tuvinieki pārmet Ķīnas varasiestādēm informācijas trūkumu un saka, ka joprojām nezina pat to, vai viņu ģimenes locekļi ir dzīvi.
Viena no bezvēsts pazudušajiem ir Indijā dzimusī Somijas pilsone Prijanka Čaudhari, kura katastrofas brīdī, tāpat kā latviešu ceļotāju grupa, atradās robežšķērsošanas vietā ar Nepālu. Sievietes ģimene un citi cilvēki, kuri joprojām meklē savus pazudušos tuviniekus, pauduši neapmierinātību ar Pekinas komunikāciju.
“No Ķīnas puses nav nekādas informācijas par notikušo,” sacīja Čaudhari brālis Taruns. “Mēs nevaram aizbraukt uz Ķīnu un ar kādu tur aprunāties, tāpēc es nespēju saprast, kas tur īsti notiek... No Ķīnas nav nekādas jaunākās informācijas par to, kas notiek pašā katastrofas epicentrā un kāda tur ir situācija.”
Zemes nogruvums, kas pagājušajā nedēļā izpostīja Tibetas un Nepālas pierobežu, abās robežas pusēs prasījis vairāk nekā 1300 cilvēku dzīvību, bet vairāk nekā 5600 cilvēku joprojām ir pazuduši bez vēsts. Tibetā apstiprināta vismaz 31 cilvēka bojāeja, bet kopumā 531 cilvēks tiek uzskatīts par bezvēsts pazudušu, piektdien ziņoja Ķīnas valsts ziņu aģentūra “Siņhua”.
Tomēr vairāku pazudušo cilvēku ģimenes apgalvo, ka Ķīnā valda informācijas vakuums, kas viņu ciešanas padara vēl smagākas. “Mēs no Ķīnas nesaņemam neko. Mēs nezinām, vai mana māsa ir drošībā, vai viņa ir dzīva vai mirusi,” sacīja 51 gadu vecās Lielbritānijas pilsones Nītu Gojalas Tivari brālis Narešs Gojals.
Pēc Gojala teiktā, Lielbritānijas policija pirms dažām dienām ieradās viņa māsas ģimenes mājās, lai paņemtu DNS paraugu no viņas meitas un nodotu to Ķīnas varasiestādēm. Ķīnas Ārlietu ministrija uz mediju lūgumiem komentēt ģimeņu izteiktās apsūdzības, vēl nav atbildējusi.
Ķīna iepriekš paziņojusi, ka rīkojusi informatīvas sanāksmes 23 valstu vēstniecībām. Pirmdien Pekina arī apgalvoja, ka informācija par plūdiem tiek publiskota “pārredzami un savlaicīgi”. Pekina arī paziņojusi, ka ir gatava sadarboties ar citām valstīm un institūcijām bojāgājušo identificēšanā. Tāpat Ķīna uz Nepālu, kas katastrofā cietusi vissmagāk, nosūtījusi DNS identificēšanas ekspertu grupu.
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Ķīna nav piedāvājusi nodot videomateriālus no savas robežpunkta puses
Aizvadītajā nedēļā Pekinā Ķīnas varasiestādes uz informatīvu sanāksmi uzaicināja diplomātus no valstīm, kuru pilsoņi Nepālā reģistrēti kā bezvēsts pazuduši. Sanāksmē piedalījušies diplomāti norādīja, ka Pekina nav sniegusi nekādu detalizētu informāciju par to, kā Ķīna plāno veikt bojāgājušo identificēšanu ar DNS palīdzību.
Turklāt Ķīna nav piedāvājusi nodot videomateriālus no savas robežpunkta puses, tostarp sejas atpazīšanas sistēmu fiksētos attēlus, kurus varētu parādīt pazudušo ģimenēm vai izmantot bojāgājušo identificēšanā, norādīja diplomāti, kuri sazinājušies ar Ķīnas Ārlietu ministriju.
Tikmēr Nepālā varasiestādes, tostarp policija, sociālajos tīklos regulāri publisko informāciju par bezvēsts pazudušajiem un bojāgājušajiem. Paralēli meklēšanas darbiem tur aktīvi tiek veikta arī DNS testēšana.
Jau ziņots, ka 28. augusta sarakstā, ko bija publicējušas Nepālas varasiestādes, bija iekļauti sekojoši latvieši: Svetlana Krinicka, Līga Čarna, Irita Kiršblūma, Vita Eisaka-Jefimova, Sergejs Jefimovs, Vineta Šķērīte, Julija Jakovicka, Sandra Straume, Raimonds Fūrmanis, Agnese Fūrmane, Tatjana Vaļuškina, Regīna Krasnopjorova, Irina Safronova, Lilita Kalniņa, Egija Ķerliņa, Viktorija Darakova, Viktorija Vanaga, Raimonds Kļaviņš, Eleonora Circene, Jelena Timofejeva, Svetlana Okuņa, Julija Lena un Sergejs Zambers, Ārija Lāce, Evita Sarma, Igors Dobrovoļskis, Inga Veisa, Olga Labada, Sofija Dobrovoļska.
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