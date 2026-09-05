Vācijā pie elektropārvades apakšstacijām atrod 12 pašdarinātus spridzekļus
Vācijā turpinās uzbrukumu virkne valsts energoinfrastruktūrai – pie augstsprieguma līnijām netālu no divām elektropārvades apakšstacijām atrasti 12 pašdarināti spridzekļi.
Policija šobrīd izmeklē to, vai atradums saistīts ar citiem šonedēļ notikušajiem incidentiem, kuru mērķis, iespējams, bijis izraisīt plašus elektroapgādes traucējumus Vācijā.
Spridzekļi piektdien tika atrasti netālu no apakšstacijām pie Baucenes un Gerlicas pēc tam, kad par aizdomīgiem priekšmetiem varasiestādēm ziņoja kāds iedzīvotājs. Policijas spēku sapieri visas 12 ierīces neitralizēja, bet operācijas laikā drošības apsvērumu dēļ uz īsu laiku tika atslēgtas apkārtējās elektropārvades līnijas.
Šonedēļ Vācijā notikuši vairāki uzbrukumi elektropārvades apakšstacijām. Izmeklētāji uzskata, ka to mērķis varētu būt bijis pārtraukt elektroenerģijas piegādi no spēkstacijām un izraisīt plašus elektroapgādes traucējumus valstī. Varasiestādes pieļauj, ka aiz uzbrukumiem varētu stāvēt klimata ekstrēmisti.
Atbildību par iepriekšējiem sabotāžas gadījumiem divās vēstulēs uzņēmies kāds 48 gadus vecs vīrietis no Gefelsbergas. Viņš apgalvojis, ka ar savu rīcību vēlējies pievērst uzmanību elektroenerģijas ražošanai no fosilā kurināmā, ko pats dēvē par noziegumu. Policija vīrieti meklē, un saistībā ar izmeklēšanu veikta kratīšana īpašumā viņa dzimtajā pilsētā.
Piektdien laikraksts "Bild" vēstīja, ka smagi bruņota policijas specvienība Hambahas mežā Ziemeļreinā-Vestfālenē pārbaudījusi kravas automašīnu, kas, iespējams, piederējusi meklētajam vīrietim, taču viņu aizturēt neizdevās. Hambahas mežam ir simboliska nozīme Vācijas klimata aktīvistu kustībā – tur gadiem ilgi notikuši protesti pret meža izciršanu, lai paplašinātu netālu esošo Hambahas ogļu karjeru.