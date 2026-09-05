Krievija un Ukraina vienojas pārtraukt uguni galvaspilsētām ASV sūtņu vizītes laikā
Krievija un Ukraina paziņojušas par vienošanos ASV prezidenta Donalda Trampa sūtņu Stīva Vitkofa un Džareda Kušnera vizītes laikā atturēties no gaisa triecieniem attiecīgi Kijivai un Maskavai.
Krievijas diktators Vladimirs Putins devis rīkojumu no 6. septembra pusnakts trīs dienas neuzbrukt Ukrainas galvaspilsētai Kijivai, paziņojis Kremļa runasvīrs Dmitrijs Peskovs. Viņš skaidroja, ka lēmums saistīts ar gatavošanos ASV īpašā sūtņa Stīva Vitkofa un Trampa znota Džareda Kušnera vizītei Kijivā. Abi sestdien ieradās Maskavā, bet 6. septembrī viņus gaida Ukrainas galvaspilsētā.
Neilgi pēc Kremļa paziņojuma Zelenskis pavēstīja, ka arī Ukraina ir gatava atturēties no triecieniem Maskavai līdz 7. septembra beigām, kā arī 8. septembrī. "No šīs sarunas brīža mēs esam gatavi ievērot gaisa triecienu pārtraukšanu pilsētām, kas iesaistītas sarunu procesā," pēc tālruņa sarunas ar ASV sūtņiem paziņoja Zelenskis. Publiski izskanējusī apņemšanās attiecas uz gaisa triecieniem pilsētām, kurās notiek sarunas, nevis uz karadarbības pilnīgu pārtraukšanu visā frontē.
Vitkofs un Kušners sestdien, 5. septembrī, ieradušies Maskavā, kur paredzētas sarunas ar Krievijas amatpersonām. Viņu lidmašīna nolaidās Vnukovas lidostā. ASV delegāciju Maskavā sagaidīja arī Krievijas vadoņa īpašais pārstāvis investīciju un ekonomiskās sadarbības jautājumos Kirils Dmitrijevs. Vēlāk Krievijas valsts mediji ziņoja, ka Vitkofs un Kušners kopā ar Dmitrijevu devušies darba pusdienās kādā Maskavas restorānā. Pēc sarunām Maskavā ASV sūtņiem paredzēts doties uz Kijivu.
Zelenskis apsūdz Krieviju apzinātos triecienos lidostām pirms ASV sūtņu ierašanās
Ukraina pirms gaidāmajām diplomātiskajām sarunām bija piedāvājusi daudz plašāku karadarbības pauzi no 5. līdz 8. septembrim. Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs sestdien apstiprināja, ka Kijiva Maskavai piedāvājusi apturēt gan tāla darbības rādiusa triecienus, gan karadarbību frontes līnijā, taču Maskava uz aicinājumu neatbildēja. Krievija 5. septembrī uzbrukumus Ukrainai turpināja. Naktī uz sestdienu Krievija pret Ukrainu raidīja ballistiskās raķetes un 167 bezpilota lidaparātus. Uzbrukumos, pēc Ukrainas sniegtās informācijas, tika nogalināti vismaz septiņi cilvēki un vēl vismaz 51 tika ievainots.
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Īpašu uzmanību izraisīja Krievijas uzbrukumi Kijivas lidostai un Borispiļas starptautiskajai lidostai. Zelenskis paziņoja, ka Krievija tās izraudzījusies par mērķiem apzināti, turklāt tas noticis tieši pirms ASV delegācijas gaidāmās ierašanās Ukrainā.
“Krievija apzināti, pirmo reizi pēc ilgāka pārtraukuma, uzbruka Kijivas un Borispiļas lidostām,” paziņoja Zelenskis.
Pēc Ukrainas prezidenta teiktā, gatavojoties Vitkofa un Kušnera vizītei, Kijivas un Borispiļas lidostas tika apspriestas kā iespējamās vietas, kur Ukrainā varētu ierasties ASV delegācija. Prezidents paziņoja, ka pēc Krievijas uzbrukumiem Ukraina no nākamās nedēļas gatavojas attiecīgi koriģēt savas operācijas Krievijas gaisa telpā.
Vienošanās par īslaicīgu triecienu pauzi izskanējusi laikā, kad Krievija pēdējās nedēļās ievērojami pastiprinājusi uzbrukumus Kijivai un tās apkārtnei. Kopš augusta beigām Krievijas spēki atkārtoti raidījuši dronus Ukrainas galvaspilsētas virzienā, starp uzbrukumu viļņiem atstājot vien īsus pārtraukumus. Tagad uzmanība pievērsta 6. septembrī paredzētajām sarunām Kijivā. Vitkofa un Kušnera vizīte Ukrainas galvaspilsētā sekos viņu sarunām Maskavā un var kļūt par būtisku pārbaudījumu tam, vai jaunākā ASV diplomātiskā iniciatīva spēs novest pie plašākas karadarbības apturēšanas.