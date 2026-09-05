Lielbritānijā protestētāji bloķē piekļuvi Duvras ostai
Foto: Alamy/Vida Press
Protestu dēļ šorīt uz laiku tika apturēta prāmju satiksme starp Franciju un Lielbritāniju, bet ap pusdienlaiku satiksme tika atjaunota, paziņoja Duvras osta.
Pasaulē

Lielbritānijā protestētāji bloķē piekļuvi Duvras ostai

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Protestējot pret nelegālo migrāciju pāri Lamanšam, simtiem cilvēku maskās sestdien uz laiku nobloķēja piekļuvi Lielbritānijas noslogotākajai prāmju osti Duvrā.

Lielbritānijā protestētāji bloķē piekļuvi Duvras o...

Protestu dēļ šorīt uz laiku tika apturēta prāmju satiksme starp Franciju un Lielbritāniju, bet ap pusdienlaiku satiksme tika atjaunota, paziņoja Duvras osta.

Protestētāji sākotnēji nobloķēja visus ceļus, kas ved uz ostas prāmju termināli. Sociālajos tīklos publicētajos video redzami desmitiem melnās drēbēs tērptu cilvēku ar aizklātām sejām, kuri aizšķērso ceļus uz ostu.

Nacionālā autoceļu aģentūra ziņoja, ka protestu dēļ uz viena no ceļiem izveidojās 6,4 kilometrus garš sastrēgums, kas izraisīja satiksmes kavēšanos līdz pat 45 minūtēm.

Duvrā arī iepriekš notikuši protesti pret nelegālajiem imigrantiem, kas mazās laivās šķērso Lamanšu no Francijas uz Lielbritāniju.

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