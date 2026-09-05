Autokolonna, kurā atrodas Krievijas Tiešo investīciju fonda vadītājs un Krievijas prezidenta īpašais pārstāvis investīciju un ekonomiskās sadarbības jautājumos ar ārvalstīm Kirils Dmitrijevs, ASV īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un ASV prezidenta Donalda Trampa znots Džareds Kušners, pārvietojas pa ceļu Maskavā, Krievijā. Šīs nedēļas sākumā ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka viņa sūtņi gaidāmās vizītes laikā Maskavā iepazīstinās ar priekšlikumiem kara izbeigšanai Ukrainā. 2026. gada 5. septembrī.
Pasaulē
Šodien 14:04
Vitkofs un Kušners ieradušies Maskavā
ASV prezidenta Donalda Trampa īpašie sūtņi Stīvs Vitkofs un prezidenta znots Džareds Kušners sestdien ieradušies Maskavā, ziņo Krievijas mediji.
"RIA Novosti" vēstīja, ka amerikāņu lidmašīna nolaidās Maskavā plkst. 12.52 pēc vietējā un Latvijas laika.
Sagaidāms, ka pēc sarunām Maskavā Vitkofs un Kušners dosies uz Kijivu.