64 gadus vecā Čandrika Šresta ar helikopteru tiek nogādāta militārajā slimnīcā Katmandu pēc tam, kad viņa dzīva izglābta no plūdos bojātas mājas Betravati Bazarā, Nuvakotas apgabalā. Šresta tika atrasta 10 dienas pēc tam, kad 26. augustā postoši pēkšņie plūdi skāra Rasuvas apgabalu un apkārtējās teritorijas netālu no Nepālas un Ķīnas robežas.
Pasaulē
Šodien 13:40
Desmit dienas pēc plūdiem Nepālā no hidroelektrostacijas tuneļa izglābts cilvēks
Desmit dienas pēc katastrofālajiem plūdiem un dubļu nogruvumiem Nepālā no hidroelektrostacijas tuneļa izdevies izglābt vienu cilvēku, paziņojis Nepālas premjerministra birojs.
Izglābtais Ķīnas pilsonis ar helikopteru tika nogādāts slimnīcā.
Kopš katastrofas kopumā no Trisuli hidroelektrostacijas tuneļa izdevies izglābt trīs cilvēkus. Piektdien no tuneļa tika izvilkti divi nepāliešu strādnieki.
Saskaņā ar Nepālas Katastrofu pārvaldības aģentūras datiem 26. augusta plūdos, kurus, visticamāk, izraisīja ledāja sabrukums, gāja bojā vismaz 1300 cilvēku, un vairāk nekā 5000 joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem.
Tostarp 12 hidroelektrostaciju objektos visā Nepālā pazuduši apmēram 900 strādnieki, no kuriem aptuveni 500, domājams, ir iesprostoti dažādos tuneļos.