"Mirušo ķermeņus atradīs nākamgad" - pazīstams tiesu medicīnas eksperts par "ārkārtīgi sarežģīto" situāciju Nepālā
Dažu Nepālas un Tibetas plūdu katastrofā bojāgājušo cilvēku mirstīgās atliekas, iespējams, nekad netiks atrastas, bet daļu no atrastajiem upuriem var arī neizdoties identificēt, norāda pasaulē atzīts tiesu medicīnas eksperts, profesors Ričards Baseds.
Profesors Ričards Baseds, Melburnas Monaša Universitātes Tiesu medicīnas nodaļas vadītājs, pēc 2004. gada 26. decembra postošā cunami trīs mēnešus strādāja Taizemē, kā arī palīdzēja identificēt 2009. gada postošajos "Melnās sestdienas" krūmāju ugunsgrēkos Austrālijas Viktorijas štatā bojāgājušos.
Tagad viņš seko līdzi tam, kā Nepālas un Tibetas varasiestādes pēc pagājušās nedēļas postošajiem pēkšņajiem plūdiem cenšas atrast un identificēt bojāgājušos, kamēr izdzīvojušie un pazudušo tuvinieki pārdzīvo traģēdiju. Apstiprināta vairāk nekā 1250 cilvēku bojāeja, bet vairāk nekā 5000 cilvēku joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem, vēsta "The Guardian".
Baseds norāda, ka meklēšanas un identificēšanas darbus būtiski apgrūtina sarežģītais reljefs, nepietiekamās saziņas iespējas un resursu trūkums.
"Viņus ūdens varēja aizskalot jebkur, viņi var būt aprakti zem dubļiem. Domāju, ka daļu no viņiem nekad neatradīs. Pieļauju, ka mirstīgās atliekas tiks atrastas vēl arī nākamgad." Viņš norāda, ka joprojām tiek atrastas 2011. gada Japānas cunami upuru mirstīgās atliekas.
Pēc 2004. gada cunami bojāgājušo mirstīgās atliekas bija salīdzinoši viegli atrast, tomēr 5000 cilvēku identificēšanai bija nepieciešams vesels gads, stāsta Baseds.
"Un bija arī tādi, kurus mums tā arī neizdevās identificēt."
Jautāts, kā viņš tiek galā ar šausmām, ko rada tik liels bojāgājušo skaits, viņš saka, ka tas viņam "nekad nav radījis ilgstošu psiholoģisku traumu". "Reizēm tu ieraugi kaut ko tādu, kas skar ļoti personiski. Man tie ir bērni," viņš saka.
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"Un nejaušība. Cik nejauši var notikt cunami, cik nejauši var uznākt šādi milzīgi plūdi. Tas mani ietekmē. Taču lielākoties tu saglabā profesionālu, klīnisku pieeju, dari visu, ko spēj, un apzinies, ka dari to, lai palīdzētu cilvēkiem."
Varasiestādes izmantos strauji pilnveidojošās DNS analīzes metodes, lai mēģinātu identificēt bojāgājušos. Šonedēļ Nepālas policija aicināja pazudušo tūristu tuviniekus iesniegt "svaigu asins paraugu DNS profila noteikšanai un divas pases formāta fotogrāfijas" policijas slimnīcas patoloģijas laboratorijā Katmandu.
Tomēr Nepālas un Tibetas varasiestādes saskaras ar "ārkārtīgi sarežģītiem apstākļiem", norāda Baseds.
To vidū ir jaunu zemes nogruvumu draudi, sarežģītā koordinācija pāri valstu robežām, kā arī iespējamība, ka vietējie morgi un cita infrastruktūra nespēs tikt galā ar lielo bojāgājušo skaitu.
Dažādu tautību un reliģiju pārstāvju klātbūtne rada arī papildu sarežģījumus, jo atšķiras kultūras un reliģiskie priekšstati par to, kā un vai mirušie būtu jāapbedī.