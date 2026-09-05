Tramps komentējis Putina nodomus uzbrukt NATO
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka neuzskata Krievijas līderi Vladimiru Putinu par cilvēku, kurš grasītos uzbrukt NATO valstīm.
Tā viņš atbildēja uz žurnālistu jautājumu par neseno incidentu ar Krievijas dronu Vācijā.
Kā ziņo mediji, sarunā ar žurnālistiem Baltajā namā Trampam tika uzdots jautājums par incidentu ar dronu Leipcigas lidostā augusta sākumā. Vācija apsūdzējusi Krieviju par saistību ar šo incidentu.
Žurnāliste atgādināja ASV prezidentam par viņa iepriekš pausto solījumu, ka viņa prezidentūras laikā Krievija neuzbruks NATO teritorijai.
Atbildot uz jautājumu, Tramps paziņoja, ka neuzskata šādu scenāriju par Putina nodomu: "Es nedomāju, ka Putins... Es ar viņu runāju. Es viņu ļoti labi pazīstu. Putins negrasās uzbrukt NATO teritorijai."
Vācija apsūdz Krieviju saistībā ar drona incidentu
Trampa paziņojums izskanējis laikā, kad Berlīne izvirzījusi apsūdzības Maskavai. 1. septembrī Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints paziņoja, ka Krievija ir atbildīga par incidentu ar dronu, kurā atradās sprāgstviela. Bezpilota lidaparāts pagājušajā mēnesī tika atrasts netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas Leipcigas lidostā. Šis gadījums izraisījis satraukumu Vācijā, jo incidents noticis NATO dalībvalsts teritorijā.
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Tikmēr arī ASV amatpersonas cenšas novērst iespējamu spriedzes saasināšanos Krievijas un alianses valstu attiecībās. Saskaņā ar mediju ziņoto CIP direktors Džons Retklifs augusta beigās vizītes laikā Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas nesaasināt situāciju attiecībās ar ASV sabiedrotajiem NATO, jo īpaši ar Igauniju, Latviju un Lietuvu.