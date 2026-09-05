ANO atbalsta atteikšanos no tradicionālās pasaules kartes projekcijas
ANO Ģenerālā asambleja piektdien pieņēma vairāku Āfrikas valstu ierosinātu rezolūciju, kas aicina pieņemt pasaules karti jaunā projekcijā, kurā Āfrika attēlota lielāka, bet Eiropa un Ziemeļamerika - mazākas.
Rezolūciju, kuras mērķis ir kontinentu platības "precīzāks attēlojums", atbalstīja 164 valstis, bet sešas valstis atturējās. ASV bija vienīgā valsts, kas balsoja pret.
Jaunā karte, kas attēlota kartogrāfiskajā projekcijā "Equal Earth", "ir svarīgs variants pasaules kartogrāfiskā attēlojuma precizitātes uzlabošanai", teikts rezolūcijā.
Tajā pausts aicinājums ANO dalībvalstīm pieņemt jauno karti, atsakoties no tradicionālās Merkatora projekcijas, kuru 1569. gadā jūras navigācijai izstrādāja flāmu kartogrāfs Gerhards Merkators.
Rezolūciju virzīja Togo, kuras ārlietu ministrs Roberts Dusejs sacīja, ka kartes "vada izglītību, baro iztēli un ietekmē kolektīvo uztveri".
"Tātad tās nekad nav neitrālas; kad tās parāda mūsu planētas izkropļotu attēlu, tās riskē iemūžināt neprecīzu attēlojumu, kas tiek nodots tālāk caur paaudzēm," sacīja ministrs.
ASV kritizēja šo ANO rezolūciju, paziņojot, ka šādi lēmumi ir "iemesls, kāpēc šī institūcija zaudē uzticamību".
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"Tā vietā, lai fokusētos uz patiesām problēmām (..) šī institūcija debatē par karšu projektiem no 16. gadsimta un to lomu reparāciju un kognitīvā taisnīguma veicināšanā," pirms balsojuma sacīja ASV pārstāve ANO Jarina Ferenceviča.
Merkatora projekcija fokusējas uz zemes masu formu un leņķu precīzu attēlojumu, bet to relatīvā platība bieži ir neprecīza, jo ir sarežģīti attēlot trīsdimensionālo Zemes virsmu divdimensionālā kartē.
Šajā projekcijā ekvatoram tuvie reģioni ir parādīti saspiestā veidā, bet no tā tālākie reģioni ir paplašināti. Tāpēc Eiropa un Ziemeļamerika izskatās daudz lielākas, bet Āfrika un Dienvidamerika - mazākas.
Projekcija "Equal Earth", kuru 2018. gadā izstrādāja starptautiska kartogrāfu grupa, parāda Āfriku, Latīņameriku, Dienvidāziju un Okeāniju daudz lielākas. Šī kompromisa projekcija tomēr nesaglabā precīzi ne zemes masu leņķus, ne to platību.
Francija, kas atbalstīja šo rezolūciju, piektdien paziņoja par atteikšanos no Merkatora projekcijas.
"Karšu mainīšana, acīmredzot, nemaina pasauli. Bet izkropļota attēlojuma labošana jau ir patiesības akts," sacīja Francijas ārlietu ministrs Žans Noels Baro.
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Francija mēģina uzlabot attiecības ar Āfriku, sevišķi ar savām bijušajām kolonijām, ar kurām tai ir saspīlētas attiecības.