Meloni svin savas valdības rekordilgu darbību
Itālijas premjerministre Džordža Meloni piektdien svinēja savas valdības rekordilgu darbību un nosauca politisko stabilitāti par vienu no tās galvenajiem sasniegumiem.
Meloni valdība ir nepārtraukti bijusi pie varas ilgāk nekā jebkura cita valdība kopš Itālijas Republikas dibināšanas 1946. gadā. Tā pārspējusi Silvio Berluskoni otro valdību, kas pastāvēja 1412 dienas no 2001. līdz 2005. gadam. Piektdien Meloni bija premjerministre tieši 1413 dienas.
Meloni no labējās partijas "Itālijas brāļi" stājās Itālijas premjerministra amatā 2022. gada 22. oktobrī, kļūstot par pirmo sievieti šajā amatā.
Itālija vairs nav "īpaši novērojams gadījums" Eiropā, Meloni sacīja savas partijas pasākumā Itālijas dienvidu pilsētā Bari.
Premjere atgādināja, ka Itālijā pagātnē pastāvīgi mainījušās valdības, un piebilda, ka starptautiskās sanāksmēs partneri mēdza jautāt: "Cik ilgi šoreiz pastāvēs šī valdība?" Viņa sacīja, ka tie, pret kuriem bija šāda attieksme, nespēja risināt sarunas vai apliecināt savas intereses.
49 gadus vecā politiķe sacīja, ka Itālija ar politisko stabilitāti var noteikt savu darba kārtību un tai nav jāpieņem citu lēmumi.
Itālijai agrāk bija raksturīgas biežas valdības maiņas un politiska nestabilitāte. Kopš republikas dibināšanas pirms 80 gadiem valstī bijušas pavisam 68 valdības, kuru vidējais ilgums bija aptuveni 13 mēneši. Meloni vadītā trīs labējo un konservatīvo partiju koalīcija ir pie varas gandrīz četrus gadus.
Meloni valdības rekords tomēr attiecas tikai uz nepārtrauktu darbibu. Apvienojot vairākas valdības viena premjera vadībā, pirmajā vietā ir mirušais politiķis Silvio Berluskoni, kurš bijis premjera amatā vairāk nekā deviņus gadus. Šādā sarakstā Meloni ir septītajā vietā.
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Kritiķi ir vainojuši Meloni savas valdības ilguma padarīšanā par pašmērķi un norādijuši uz progresa trūkumu tās darbībā. Laikraksts "La Repubblica" nesen uzskaitīja Meloni valdības kļūmes, tai skaitā saspīlējumu attiecībās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu un neveiksmīgo referendumu par tiesu reformu.
Meloni valdība arī pakļauta augošam spiedienam no galēji labējo puses. Bijušais ģenerālis Roberto Vannači ar savu partiju "Nacionālā nākotne" atklāti izaicina šo valdību. Partijai ir 7% reitings aptaujās un tā var iegūt noteicošu lomu vēlēšanās nākamgad.