Policija Ņujorkā nošauj vīrieti ar nazi uz Bruklinas tilta vantīm
Policija Ņujorkā ir nošāvusi vīrieti ar nazi, kurš kāpelēja pa Bruklinas tilta vantīm un ignorēja pavēli nomest ieroci, piektdien paziņoja varas iestādes.
Policija atklāja uguni, kad vīrietis bīstami pietuvojās policistam, kas mēģināja palīdzēt viņam nokāpt.
Incidenta dēļ tilts uz laiku tika slēgts. Tas notika četras dienas pēc tam, kad Ņujorkas Taimskvērā kāda sieviete sadūra divus cilvēkus, vienu no viņiem nogalinot, un viņu pašu nošāva policisti.
Vīrietis uz tilta vantīm paziņoja policijas glābšanas vienībai, ka viņam ir spridzeklis un ka viņš grib, lai tie viņu nogalinātu, preses konferencē pastāstīja pilsētas Ārkārtējo situāciju dienesta vienības komandējošais virsnieks Džerards Daulings.
Policisti apmēram stundu runāja ar šo vīrieti, sakot, ka grib palīdzēt un nogādāt viņu drošībā. Policisti arī vairākkārt aicināja viņu nomest nazi.
Kādā brīdī vīrietis sāka ātri kāpt lejā pa vanti, bet zemāk esošie policisti sāka attālināties no viņa. Kad vīrietis atradās nepilna metra attālumā no viena policista, viņš pacēla roku ar nazi pret policistu, bet cits policists uz tilta viņu vienreiz sašāva. Policisti nogādāja vīrieti zemē un sāka sniegt viņam palīdzību, bet viņš vēlāk nomira slimnīcā.
Policisti sacīja, ka atraduši pie vīrieša ne tikai nazi, bet arī kabatas bateriju. Kad reportieris jautāja, vai policija atradusi spridzekli, Daulings sacīja, ka tā ir daļa no notiekošās izmeklēšanas. Vīrieša vārds netika izpausts.
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Ņujorkas mērs Zorans Mamdani internetā paziņoja, ka policisti bija saņēmuši zvanu par vīrieti, "kurš, šķiet, mēģināja nolēkt no tilta". Policisti mēģināja deeskalēt situāciju un aicināja vīrieti nelēkt, stāstīja Mamdani.
"Vīrietis turēja nazi un draudēja policistiem. Viņš beidzot pārvietojās policistu virzienā, nonākot ļoti tuvu vairākiem policistiem. Viens policists izšāva no sava ieroča un trāpīja šim vīrietim," sacīja Mamdani.
1883. gadā atklātais Bruklinas tilts ir vanšu tilts, kas savieno Manhetenas un Bruklinas rajonus. Tilta balsta augstums ir 84 metri virs ūdens. Nav zināms, cik augstu uzkāpa šis vīrietis un policisti.