Bēdīgi slavenie influenceri Teitu brāļi Rumānijā saņem jaunas apsūdzības par seksuāliem noziegumiem
Influenceriem Endrū un Tristanam Teitiem Rumānijā ir izvirzītas jaunas apsūdzības par cilvēku tirdzniecību un seksuāliem noziegumiem.
Saskaņā ar Rumānijas organizētās noziedzības un terorisma izmeklēšanas pārvaldes (DIICOT) sniegto informāciju 39 gadus vecais Endrū un 38 gadus vecais Tristans nopelnījuši vairāk nekā 1,2 miljonus ASV dolāru, piespiežot meiteni veikt seksuālas darbības videočatos.
Teitu brāļi pašreiz atrodas cietumā Maiami un cīnās pret izdošanu Lielbritānijai saistībā ar citām apsūdzībām dzimumnoziegumos un cilvēku tirdzniecībā.
Rumānijas prokuratūra izmeklēšanas ietvaros pieprasīja konfiscēt četrus Teitiem piederošus luksusa automobiļus, kuru vērtība tiek lēsta uz aptuveni 958 000 dolāru. Endrū ir apsūdzēts par nepilngadīgu personu tirdzniecību, ilgstošu naudas atmazgāšanu un seksuālām darbībām ar nepilngadīgo. Tristans ir apsūdzēts par līdzdalību nepilngadīgo tirdzniecībā un naudas atmazgāšanā.
Izmeklētāji norāda, ka laika posmā no 2012. līdz 2021. gadam Endrū izmantoja neaizsargātu sievieti, kuru Tristans bija savervējis, kad viņai bija 15 gadi, un izmitināja viņu ēkā Lūtonā netālu no Londonas, kur viņu seksuāli ekspluatēja. Viņš tiek apsūdzēts par to, ka kontrolējis sievieti, izmantojot novērošanu un fizisku agresiju, kā arī mudinājis viņu veikt seksuālas darbības videočatos, lai gūtu finansiālu labumu. Izmeklēšanā noskaidrots, ka Endrū arī pārvedis šo sievieti uz Rumāniju, lai tur turpinātu viņu seksuāli ekspluatēt. Tristans apsūdzēts fiziskā agresijā, lai nodrošinātu upura pakļaušanos videočatu prasībām.
Endrū tiek apsūdzēts arī par seksuālu attiecību uzturēšanu ar citu 15 gadus vecu meiteni Rumānijā. Abi brāļi arī apsūdzēti par mēģinājumu uzpirkt liecinieku, lai tas atteiktos sniegt liecību.
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Tiek uzskatīts, ka brāļi arī atmazgājuši naudu, iegādājoties četras automašīnas, kuras tika konfiscētas.
Teiti, bijušie profesionālie kikbokseri, kuriem sociālajos tīklos ir miljoniem sekotāju, noliedz gan šīs, gan Lielbritānijā viņiem izvirzītās apsūdzības.