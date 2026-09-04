Kā notiek Nepālā bojāgājušo identifikācija un cik ilgi rūpēsies par neidentificēto pagaidu kapavietām? Stāsta amatpersonas
Briesmīgajos plūdos Nepālā un Tibetā bojā gājis milzīgs cilvēku skaits, vēl vairāk ļaužu pazuduši bez vēsts, un varas iestādēm nākas veikt gan fiziski, gan emocionāli smago uzdevumu — noskaidrot atrasto dzīvību zaudējušo cilvēku personības. Darbs rit gausi un ekstremālos apstākļos, Nepālas policija pavēstījusi, ka daudzos gadījumos atrastas tikai ķermeņu daļas vai orgāni. No līdz šim atrastajiem 1118 bojāgājušo ķermeņiem identificēti tikai 77, vēsta “nepalnews.com”.
Jau vēstīts, ka 26. augustā ledāja sabrukums izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus. Līdz 3. septembrim apstiprinātais bojāgājušo skaits sasniedzis 1252, bet vēl 4216 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem. Pazudušo skaitā ir arī 33 Latvijas valstspiederīgie.
Tuvu negadījuma epicentram atradās arī liela Latvijas tūristu grupa, kuru bija organizējuši jogas interesenti no "Yantra", bet mazāks Latvijas tūristu skaits dabas katastrofas zonā atradās vietējās firmas "Mighty Himalayan Trek" grupā. Ārlietu ministrijai zināms, ka trīs Latvijas iedzīvotāji, kuri tobrīd atradās reģionā, nav cietuši plūdu izraisītajā dubļu nogruvumā Nepālā, bet 33 patlaban tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.
Nepālas policijas pārstāvis, policijas ģenerālinspektora vietnieks Abinarajans Kafle pavēstījis, ka no neidentificētajiem bojāgājušajiem 869 apbedīti Katmandu, Kaski, Čitvanas, Austrumnavalparasi, Rietumnavalparasi un citos rajonos. Identificēto bojāgājušo mirstīgās atliekas nodotas tuviniekiem. No 5015 cilvēkiem, ar kuriem pašlaik nav iespējams sazināties, 583 ir ārvalstnieki.
Identifikāciju apgrūtina karstais klimats
Daudzas atrastās ķermeņa daļas un orgāni jau trūd. Slimnīcu saldētavu ietilpība ir ierobežota, turklāt tajās ir grūti uzglabāt mirstīgās atliekas, kurās jau sācies sadalīšanās process. “Ir daudz gadījumu, kad atrastas tikai atsevišķas ķermeņa daļas,” stāsta Kafle. “Tā kā radās situācija, kurā šādas mirstīgās atliekas bija jāapbedī nekavējoties, valdība, grozot starptautiskajiem standartiem atbilstošās vadlīnijas un noteikumus, sāka apbedīšanas procesu.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tribhuvanas Universitātes mācību slimnīcas tiesu medicīnas eksperts, Dr. Gopals Čodhari norāda, ka mirušo ķermeņi pašlaik tiek atrasti sadalīti fragmentos un sadalīšanās stadijā. Šādos apstākļos pat uzglabāšana saldētavā nespēj pilnībā apturēt sadalīšanās procesu. “Svaigus ķermeņus var saglabāt, taču, uzglabājot ķermeņus, kuros sadalīšanās process jau ir sācies, tas turpinās,” viņš skaidroja. “Būtu nepieciešamas saldētavas, kurās temperatūra ir mīnus 18 grādi pēc Celsija. No vienas puses, šādas saldēšanas infrastruktūras nav pietiekami, bet, no otras puses, ķermeņu ir tik daudz, ka šāda to uzglabāšana nav iespējama.”
Savukārt tiesu medicīnas eksperts, Dr. Harihars Vasti norādīja, ka laika gaitā atrasto ķermeņu stāvoklis kļūs vēl sliktāks. Salīdzinot pašreizējo situāciju ar pieredzi pēc 2015. gada zemestrīces, viņš izteicās: “Ķermeņus turpināja atrast sešus mēnešus, tika atrasti arī skeleti. Pašlaik vēl tiek atrasti veseli ķermeņi, bet pēc kāda laika tiks atrasti vairs tikai skeleti.”
Kā rīkojas ar neidentificētajiem un nepieprasītajiem mirušo ķermeņiem
Šim nolūkam valdība 28. augustā grozīja vadlīnijas par neidentificētu un nepieprasītu mirušo ķermeņu apsaimniekošanu. Grozīto vadlīniju 14. pantā tika iekļauti trīs galvenie noteikumi. Pirmais paredz, ka pirms neidentificētu vai nepieprasītu mirušo ķermeņu, ķermeņa daļu vai orgānu apbedīšanas ir jāpaņem un jāsaglabā identificēšanai nepieciešamie paraugi, tostarp DNS. Pēc tam, kad radās jautājumi par mirušo apbedīšanu, premjerministrs Balendra Šahs trešdien Nepālas Pārstāvju palātā paziņoja, ka pēc DNS un citu identificēšanai nepieciešamo pierādījumu iegūšanas tiek apbedīti tikai tie bojāgājušie, kurus juridisku un zinātnisku iemeslu dēļ nav iespējams nekavējoties identificēt.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Plūdu sekas Nepālā 2026
Nepālā un blakus esošajā Tibetas reģionā notika katastrofāla dabas traģēdija, kad milzīgs ledāja gabals no tūkstošiem metru augstuma iegāzās upē, ...
Otrais noteikums paredz, ka mirušos var droši apbedīt, izvietojot identifikācijas marķējumus, lai nākotnē būtu iespējams veikt identificēšanu. Savukārt trešais paredz – ja tiek noskaidrota persona, kurai ir likumīgas tiesības pieprasīt mirstīgās atliekas, un tā vēlas tās saņemt, tad ķermenis, orgāns vai ķermeņa daļa ir jānodod šai personai.
Kā skaidro doktors Čodhari, katastrofās bojā gājušo ķermeņu apsaimniekošanai pastāv starptautiski standarti, un Pasaules Veselības organizācija (PVO), Sarkanais Krusts un citas starptautiskās organizācijas ir izstrādājušas attiecīgas vadlīnijas.
Saskaņā ar šīm vadlīnijām pat tad, ja bojāgājušo skaits ir liels, ar apbedīšanu nevajadzētu steigties. Risks, ka no dabas katastrofās bojāgājušo cilvēku ķermeņiem varētu izplatīties infekcijas slimības, ir ārkārtīgi zems. Tāpēc vadlīnijās norādīts, ka nav pareizi, atsaucoties uz sabiedrības veselības apsvērumiem, steigties ar apbedīšanu, pirms pabeigti identificēšanas procesi. Doktors Čodhari uzsver, ka neidentificētu un nepieprasītu mirušo ķermeņu galīgo apbedīšanu nedrīkst veikt nekavējoties tādā veidā, kas iznīcinātu identificēšanai nepieciešamos pierādījumus.
2026. gada vadlīniju par neidentificētu un nepieprasītu mirušo ķermeņu apsaimniekošanu 15. pantā noteikts, ka identificēšanas pierādījumi, ja vien iespējams, atbilstoši starptautiskajiem standartiem jāsaglabā līdz 12 gadiem. Tas nenozīmē, ka katrs ķermenis 12 gadus jāglabā slimnīcas saldētavā. Mirušos var droši apbedīt, taču ir jāsaglabā identificēšanas dati un informācija par apbedījuma vietu, lai gadījumā, ja vēlāk piesakās tuvinieki, mirstīgās atliekas būtu iespējams ekshumēt. Vadlīnijas paredz, ka pēc 12 gadiem var veikt galīgos bēru rituālus. Galīgo lēmumu par to pieņem rajona Katastrofu pārvaldības komiteja, norāda “nepalnews.com”.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Saskaņā ar vadlīnijām, atrodot mirušā ķermeni, tam vispirms jāpiešķir unikāls identifikācijas numurs. Šis numurs jāsasaista ar informāciju par maisu, kurā ievietots ķermenis, fotogrāfijām, apģērbu, rotaslietām, personu apliecinošiem dokumentiem, citām personīgajām mantām un atpazīstamām fiziskām pazīmēm. Jāsaglabā arī informācija par ķermeņa atrašanas vietu, apskates protokolu sagatavojošu personu un ķermeņa nogādāšanas vietu. Vadlīnijās norādīts – tā kā laika gaitā ķermenis satrūd un vizuālā identificēšana kļūst sarežģītāka, šī informācija jāiegūst jau pašā sākumā.
Policijas preses pārstāvis Kafle uzsver, ka tik plaša mēroga DNS testēšana Nepālā tiek veikta pirmo reizi. DNS analīzes tiek veiktas Nepālas policijas Centrālajā tiesu ekspertīžu laboratorijā Samakhusi un valdības Tiesu ekspertīžu laboratorijā Khumaltarā. Savukārt Nepālas policijas slimnīcā Maharadžgandžā šim nolūkam tiek ņemti asins paraugi no pazudušo cilvēku tuviniekiem.
Kā notiek identifikācija
Doktors Čodhari skaidroja, ka DNS paraugu iegūšanai ļoti nozīmīga ir nelaiķa galva. Ja galvas nav, tiek izmantoti divi dzerokļi. Ja arī tie nav pieejami, paraugus iegūst no tās ķermeņa daļas, kas ir atrasta. No mirušā iegūtais paraugs tiek salīdzināts ar tuvinieka asins paraugu.
“Ja no radinieka asinīm iegūtais DNS profils sakrīt ar no mirušā ķermeņa iegūto paraugu, mirstīgās atliekas tiek nodotas attiecīgajai ģimenei,” viņš sacīja. “DNS analīze var ilgt vairākus mēnešus. Paraugus var nākties salīdzināt ar vairāku ģimeņu locekļu asins paraugiem.” “Tik daudzu paraugu pārbaude prasa ļoti ilgu laiku, tādēļ pacietība nepieciešama gan bojāgājušo tuviniekiem, gan valstij,” viņš norādīja.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tā kā DNS testēšanas process ir ilgstošs, vadlīnijās paredzēta iespēja identificēšanai nepieciešamos pierādījumus glabāt līdz pat 12 gadiem. Speciālists norādīja, ka DNS analīzes ir arī dārgas. Valsts slimnīcā viena DNS analīze var izmaksāt vismaz 10 000–12 000 Nepālas rūpiju (57 – 68 eiro). Turklāt šādu paraugu iegūšanu un analīzi nevar veikt jebkurā slimnīcā. DNS paraugu iegūšana un analīze netiek veikta pat Tribhuvanas Universitātes mācību slimnīcā. “DNS profilēšana un analīze ir moderns un dārgs process,” sacīja Čodhari.
Nepālas pilsoņiem DNS paraugu iegūšanas un testēšanas izmaksas segs valdība. Attiecībā uz ārvalstniekiem Čodhari skaidroja, ka valdība analīžu izmaksas segs tikai tad, ja attiecīgie tuvinieki personīgi ieradīsies nodot DNS paraugus.
Tomēr ar paraugu iegūšanu tikai no mirušajiem nepietiek, lai noteiktu viņu identitāti. Tie jāsalīdzina ar tuvu radinieku paraugiem. Tādēļ policija publiski aicinājusi pazudušo Nepālas un ārvalstu pilsoņu ģimenes palīdzēt DNS testēšanas procesā. Lai identificētu Nepālas pilsoņus, pazudušās personas tēvs, māte, dēls vai meita var nodot svaigu asins paraugu. Policija aicinājusi viņus ar divām pases izmēra fotogrāfijām vērsties Nepālas policijas slimnīcā Maharadžgandžā vai tuvākajā rajona policijas iecirknī.
Ārvalstnieku gadījumā tuvinieki var vai nu personīgi ierasties un nodot paraugus, vai arī nodot asinis ārvalstīs, sagatavot DNS profilēšanas ziņojumu un nosūtīt to Nepālai. Policija norādījusi, ka pazudušās personas tēva, mātes, dēla vai meitas DNS profilēšanas ziņojumu var sagatavot ārvalstīs un nosūtīt pa e-pastu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Jauns.lv jau vēstīja, ka tuvākajā laikā uz Nepālu tiks nosūtīti visu 33 šīs valsts dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugi, pavēstīja ministrijas (ĀM) Konsulārā departamenta direktore Edīte Medne. Valsts policija Ārlietu ministrijas pārstāvjiem apstiprinājusi, ka DNS paraugus ir iesnieguši visi 33 pazudušo tuvinieki, un šos paraugus visātrākajā laikā plānots sūtīt uz Nepālu. "Un mēs ceram, ka visātrākajā laikā saņemsim atbildi no Nepālas," teica Medne.
Viņa pavēstīja, ka glābēji beidzot ir tikuši klāt robežpunktam Nepālas ziemeļos. "Cerības joprojām ir, jo joprojām ir tā sauktās gaisa kabatas, kuras glābēji intensīvi apskata, lai saprastu, vai tur ir kāds izdzīvojušais," sacīja Medne. Viņa atklāja, ka ir spriests par to, ka Latvija varētu saņemt kameras ierakstus no robežas, tomēr dati esot tikai no divām kamerām, lai gan uz robežas to bijušas 27.
Nepālas puse informējusi, ka palīdzība tieši glābšanas darbos šobrīd nav nepieciešama, jo uz vietas jau ir vairāk nekā 20 000 glābēju, bet ir nepieciešams speciāls aprīkojums, lai varētu izpētīt, kas notiek tuneļos.
Lai DNS analīzes padarītu efektīvākas, uz Nepālu uzaicināti kvalificēti tiesu medicīnas eksperti no vairākām valstīm, tostarp Dienvidkorejas, Ķīnas un Indijas.
Daudzu bojā gājušo atdusas vieta atrodas “svētajā mežā”
Nepālas trešās lielākās pilsētas Bharatpuras mērs Čitrasens Adhikari intervijā Dienvidkorejas izdevumam “The Chosun Daily” atklājis, vietējā Devgatas mežā Nepālas varasiestādes ir paņēmušas DNS paraugus no simtiem neidentificētu ķermeņu, kuri apbedīti pagaidu kapavietās. Tas nepieciešams tādēļ, ka ķermeņi, kas aptuveni 200 kilometrus pa straumi bija nonākuši no plūdu skartā Rasuvas apgabala līdz Čitvanai, tur bija masveidā uzkrājušies. Karstuma un nepietiekamu aukstuma uzglabāšanas iespēju dēļ straujā sadalīšanās procesu vairs nebija iespējams apturēt, vēsta laikraksts.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
“Pēdējo triju dienu laikā apbedījām 274 ķermeņus. Katru ķermeni novietojam atsevišķi, ar buldozeriem un ekskavatoriem izrokam garas tranšejas un apglabājam tos 100 metru garā posmā,” sacīja mērs. Viņš piebilda, ka DNS analīžu dati tiek glabāti dokumentos, pie ķermeņiem piestiprinātas identifikācijas zīmes, bet virs apbedījumu vietām novietoti puķu podi un numurēti marķieri. “Šodien uzstādām žogus, lai savvaļas dzīvnieki tos nesabojātu,” viņš sacīja.
Vaicāts, kāpēc pagaidu apbedījumu vietai izvēlēts tieši Devgata mežs, Adhikāri atbildēja: “Nepālā Devgats tiek uzskatīts par svētu vietu, un pastāv teiciens: “Devgats ir vieta, kur mājo dievu dievs.” Pat Katmandu ļaudis uz nāves gultas lūdz savām ģimenēm veikt pēdējos rituālus tieši tur.”
Viņš skaidroja, ka gadījumā, ja būs jāveic pēdējie rituāli neidentificētiem mirušajiem, atbilstoši ir to darīt svētā vietā. Teritorija izvēlēta valsts īpašumā esošā mežā, pietiekami tālu no upes, jo ķermeņus nedrīkst novietot tieši tās krastā. “Tas simbolizē cerību, ka dievi pasargās aizgājējus un viņu dvēseles nonāks Vaikunthā [Višnu debesu mājvietā],” viņš piebilda.
Viņš arī paziņoja, cik ilgi tiks uzturēta šī pagaidu apbedījumu vieta. “Mums 12 gadus jāglabā un jāapsaimnieko šī apbedījumu vieta, lai pašlaik neidentificētos ķermeņus vēlāk varētu nodot viņu ģimenēm. Šajā laikā mēs to droši uzturēsim.”
Nepālas vadlīnijas par rīcību ar līķiem, kuru personība nav noteikta, paredz, ka pagaidu apbedījumu vietas pēc DNS paraugu un citu identifikācijas datu iegūšanas ir jāuzglabā 12 gadus. Ja ģimene šo 12 gadu laikā vēršas pie varasiestādēm un DNS analīze sakrīt, ķermenis tiek nodots tuviniekiem, pamatojoties uz piešķirto numuru. Ja pēc 12 gadiem neviens tuvinieks nepiesakās, ķermeņi dabiski sadalās un izzūd.