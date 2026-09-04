ES paplašināšanās komisāre atceļ vizīti Serbijā, kur glorificē kara noziedznieku Mladiču
Eiropas Savienības (ES) paplašināšanās komisāre Marta Kosa piektdien paziņoja, ka atcēlusi plānoto vizīti Serbijā saistībā ar kara noziedznieka Ratko Mladiča glorificēšanu.
Mladičs nomira 27. augustā 84 gadu vecumā, izciešot mūža ieslodzījumu Hāgā par kara noziegumiem, kas pastrādāti Bosnijas karā deviņdesmitajos gados. Serbija nolēma apglabāt viņu ar valsts godu.
"Ratko Mladičs tika notiesāts par genocīdu, noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem. Viņa mirstīgo atlieku atgriešanās Belgradā atgādina Eiropai par tumšākajām lappusēm mūsu nesenajā vēsturē," pavēstīja Kosa, kura jau pirmdien kritizēja Serbijas plānus apglabāt Mladiču ar valsts godu. "Glorifikācija, kas vērojama pēc viņa nāves, nav saderīga ar vērtībām, uz kurām balstās ES ceļš," uzsvēra ES paplašināšanās komisāre. Viņa piebilda, ka "šajā kontekstā nolēmusi šobrīd neīstenot savu plānoto vizīti Serbijā".
Mladiča zārks ceturtdien ar lidmašīnu tika nogādāts Belgradā, kur to, apklātu ar Serbijas karogu, sagaidīja karavīri, Mladiča dēls un Serbijas tieslietu ministrs. Serbijas prezidents Aleksandars Vučičs paziņoja, ka valsts nodrošinās "visa veida loģistikas un transporta atbalstu" Mladiča bērēm, un prognozēja, ka bēres apmeklēs desmitiem tūkstošu cilvēku.
Eiropas Padome paziņoja, ka "kara noziedznieka Ratko Mladiča glorificēšana ir nelikumīga un ir apvainojums upuriem". Mladiču dēvēja par "Bosnijas miesnieku" saistībā ar viņa pastrādāto Bosnijas karā Srebrenicas slaktiņā 1995. gadā. 2017. gadā tiesa atzina Mladiča vainu desmit no 11 apsūdzībām, kas viņam bija izvirzītas saistībā ar Bosnijas kara laikā 90. gados notikušo nežēlīgo etniskās tīrīšanas operāciju, kā arī Srebrenicas slaktiņa vadīšanu.
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1995. gadā serbu spēki pārņēma musulmaņu Srebrenicas anklāvu, kuru apsargāja viegli bruņotas nīderlandiešu vienības, kas neizrādīja nekādu pretestību. Vēlāk Srebrenicā tika noslepkavoti aptuveni 8000 musulmaņu vīriešu un zēnu. Šis slaktiņš tiek uzskatīts par smagāko kara noziegumu, kas Eiropā pastrādāts kopš Otrā pasaules kara. Mladičs tika notiesāts arī par 44 mēnešus ilgušo Bosnijas galvaspilsētas Sarajevas aplenkumu, kura laikā gāja bojā 10 000 cilvēku.