Krievija ar dronu mēģina nogalināt Ukrainas SBU vadītāju. VIDEO
Krievijas bezpilota lidaparāts piektdien trāpījis Ukrainas Drošības dienesta (SBU) pagaidu vadītāja Oleksandra Poklada kabinetā SBU galvenajā ēkā Kijivas centrā.
NEW: A Russian drone struck the central building of Ukraine’s Security Service (SBU) on Volodymyrska Street in Kyiv, opposite St. Sophia’s Cathedral, Zelensky says.— Clash Report (@clashreport) September 4, 2026
The drone reportedly targeted SBU chief Poklad’s office. pic.twitter.com/aZciij3em7
Pats Drošības dienesta pagaidu vadītājs trieciena brīdī tur neatradās. Pēc trieciena izcēlās ugunsgrēks, kura sekas pašlaik tiek likvidētas. Aculiecinieki ziņo, ka apmēram plkst. 15.30 atskanēja sprādziens, pēc kura Kijivas centrā līdzās metro stacijai "Zolotije Vorota" sāka celties biezi dūmi.
"Diemžēl Krievijas drons trāpīja SBU galvenajai ēkai Kijivā, pretī Sofijas katedrālei," paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Pēc viņa teiktā, bezpilota lidaparāts tika virzīts "tieši uz SBU vadītāja kabinetu šajā ēkā". Zelenskis piebilda, ka ir runājis ar Pokladu un uzdevis viņam "adekvāti, jūtami un, ja iespējams, simetriski" atbildēt uz šo uzbrukumu.
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha paziņoja, ka Krievijas veiktais uzbrukums ir nopietna eskalācija, kas prasa izlēmīgu atbildi. "Maskava veica šo uzbrukumu brīdī, kad tika atsākti centieni panākt mieru, tādējādi parādot, ka patiesībā tā noraida diplomātiju. Apdraudēts ir arī netālu esošais UNESCO Pasaules mantojuma objekts - Sofijas katedrāle," viņš rakstīja sociālajā tīklā "X". "Mēs aicinām starptautiskos partnerus bez ierunām nosodīt šīs darbības un pastiprināt spiedienu uz Putina režīmu. Mēs arī stingri aicinām UNESCO rīkoties izlēmīgi un pastiprināt centienus, lai aizsargātu apdraudētos Ukrainas kultūras mantojuma objektus," piebilda ministrs.
Ševčenko rajonā bezpilota lidaparāta trieciena rezultātā cieta septiņi cilvēki, paziņoja galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko. "Jau ir zināms par septiņiem cietušajiem Ševčenko rajonā. Seši ievainotie atrodas pilsētas slimnīcu stacionāros," pavēstīja Kličko.