Krievijas uzbrukumā Ukrainai cietusi viena no PVO galvenajām noliktavām
Gaisa uzbrukumā Ukrainai naktī cietusi viena no Pasaules Veselības organizācijas (PVO) galvenajām noliktavām Ukrainā, piektdien paziņoja PVO, norādot, ka tas ir jau trešais šāds incidents trīs mēnešu laikā.
PVO pārbauda un reģistrē uzbrukumus veselības aprūpes iestādēm, taču parasti nenosauc vainīgos, tomēr ir skaidrs, ka arī šo uzbrukumu veica Krievija.
Naktī gaisa uzbrukums Kijivas apgabalā skāra vienu no PVO galvenajām noliktavām, kurā tika glabātas medicīniskās preces un piederumi, žurnālistiem Ženēvā paziņoja PVO preses sekretārs Kristians Lindmeiers.
"Piekļuve objektam joprojām ir ierobežota smagā piedūmojuma un drošības apsvērumu dēļ, bet tiek veikta iespējamo bojājumu un zaudēto krājumu novērtēšana," paziņoja Lindmeiers. Viņš piebilda, ka neviens PVO darbinieks nav cietis.
"Šie uzbrukumi ir daļa no plašākas tendences, kas ietekmē humānās palīdzības operācijas visā valstī," teica Lindmeiers. "2026. gadā vismaz 20 uzbrukumi skāruši noliktavas, kurās tiek uzglabātas humānās palīdzības preces, tostarp notika 15 uzbrukumi noliktavām, kurās atrodas ar veselību saistītas humānās palīdzības preces."
Lindmeiers norādīja, ka pēdējo trīs mēnešu laikā gaisa uzbrukumos sabojātas trīs PVO noliktavas dažādos Ukrainas reģionos, iznīcinot būtiskas medicīniskās preces, kas bija paredzētas frontes līnijai un grūti sasniedzamajiem apgabaliem.
Pirms divām nedēļām uzbrukumā tika iznīcināta humānās palīdzības noliktava Dņipro, kā rezultātā tika zaudēta puse no medicīniskajām precēm un aprīkojuma, kas bija paredzēti aptuveni 225 000 cilvēku atbalstam.
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Vēl viena PVO noliktava Kijivas apgabalā tika sabojāta jūlijā, kad Krievija masveidā uzbruka Ukrainas galvaspilsētai un tās apkārtnei.
Lindmeiers piebilda, ka, cik viņam zināms, visu ANO un PVO noliktavu atrašanās vietas ir darītas zināmas visām bruņotā konfliktā iesaistītajām pusēm, skaidri norādot, ka tie nav militāri mērķi.