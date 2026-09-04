Putins pastiprina "ēnu karu" pret Eiropu
Krievija jau vairāk nekā desmit gadus īsteno tā dēvēto "ēnu karu" pret Eiropu, izmantojot sabotāžu, kiberuzbrukumus, dedzināšanu un citas slēptas operācijas. Tagad, karam Ukrainā ieilgstot, Maskava arvien lielāku spiedienu vērš pret Eiropas valstīm.
Mūsdienās ilgstoši un postoši konflikti kļuvuši par ierastu parādību. Krievijas pilna mēroga iebrukums jau gadiem ilgi izsmeļ Ukrainas resursus, savukārt spriedze pēdējos mēnešos saasinājusies arī Persijas līča reģionā. Tikmēr Krievija īsteno cita veida cīņu – slēptu un vardarbīgu spiediena kampaņu pret Eiropu, raksta "Bloomberg".
Eiropa, kas pēc aukstā kara beigām savulaik tika uzskatīta par miera paraugu, tagad saskaras ar bīstamu konfrontāciju, turklāt pretrunīgie signāli no Vašingtonas apgrūtina Krievijas atturēšanu.
Krievijas "ēnu karš" pret Eiropu ilgst jau vairāk nekā desmit gadus. 2014. gadā Krievijas izlūkdienestu aģenti, kā tiek uzskatīts, sarīkoja sprādzienus ieroču noliktavās Čehijā. Šāda veida operācijas kļuvušas intensīvākas pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, karam ieilgstot un ASV un Eiropas valstīm pastiprinot atbalstu Kijivai.
Līdz 2024. gadam Krievija Eiropā bija iesaistīta virknē noziedzīgu darbību, tostarp kiberuzbrukumos dzelzceļa infrastruktūrai, iespējamās sabotāžas akcijās pret sakaru kabeļiem un vēja elektrostacijām, noliktavu un tirdzniecības centru aizdedzināšanā, kā arī uzbrukumos aizsardzības nozares pārstāvjiem.
Šādu operāciju mērķis, pēc "Bloomberg" domām, vienmēr ir bijis iebiedēt un sodīt Eiropas valstis, kas sniedz Ukrainai militāro un ekonomisko palīdzību.
Krievijai arvien vairāk nonākot aizsardzības pozīcijās karā pret Ukrainu, Maskava vienlaikus pastiprina spiedienu uz Eiropu.
Bažas par iespējamu eskalāciju
Dažas Eiropas amatpersonas bažījas par vēl bīstamāku scenāriju, proti, ka Krievija varētu mēģināt ierobežotā apmērā ieņemt kādu teritoriju Baltijas valstīs. Šāda rīcība varētu būt mēģinājums iesaistīt NATO strīdā par to, kā uz šādu uzbrukumu reaģēt.
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Bažas par šādu scenāriju pastiprinājušās pēc tam, kad pagājušā mēneša beigās Maskavā ieradās ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktors Džons Retklifs. Viņa vizīte atsauca atmiņā CIP iepriekšējā direktora Viljama Bērnsa braucienu uz Maskavu 2021. gadā, kad viņš centās pārliecināt Vladimiru Putinu neuzsākt iebrukumu Ukrainā.
Tomēr izdevuma ieskatā, Krievijai būtu ārkārtīgi riskanti sākt vēl vienu karu laikā, kad tās karaspēks joprojām atrodas Ukrainā. Tāpēc ticamāks scenārijs esot Maskavas turpmāks spiediens, nepārkāpjot atklāta kara robežu.
Tas varētu nozīmēt slepenas operācijas, kurās varētu iet bojā civiliedzīvotāji, tādējādi izraisot nopietnu starptautisku krīzi.
Krievijas prezidenta skatījumā karš Ukrainā ir daļa no plašākas, gandrīz eksistenciālas cīņas pret Rietumiem. Krievijas analītiķi šo konfrontāciju raksturo kā "jaunu Trīsdesmitgadu karu", kurā Maskava stājas pretī saviem pretiniekiem. Vienlaikus Krievija šādu konfrontāciju varētu izmantot, lai šķeltu NATO. Īpaši ņemot vērā to, ka starp ASV prezidenta Donalda Trampa administrāciju un Eiropas līderiem bieži valda domstarpības. Arī karš Irānā, kas iztukšo ASV munīcijas krājumus, Putinam varētu radīt sajūtu, ka Vašingtona nevēlēsies iesaistīties vēl vienā konfliktā Eiropā.
Portāls Jauns.lv jau vēstījis, ka Eiropā pēdējā laikā ir fiksēts hibrīduzbrukumu un sabotāžas mēģinājumu vilnis, ko amatpersonas saista ar mēģinājumiem destabilizēt situāciju valstīs, kas sniedz atbalstu Ukrainai. Skaļāko incidentu vidū ir diversijas mēģinājums Leipcigas lidostā Vācijā, uzbrukumi militārajām rūpnīcām, kā arī aizdomīgi incidenti militāros objektos vairākās NATO dalībvalstīs.