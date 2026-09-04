Eiropā atver skolu, kurā mācīsies tikai viena skolniece
Šomēnes darbu sāks, iespējams, mazākā skola Eiropā. Tajā šogad mācīsies tikai viens skolēns.
Kad 10. septembrī Itālijā sāksies jaunais mācību gads, sešus gadus vecā Aiša būs vienīgā skolniece, kas dosies uz skolu Džinostras ciematā Stromboli salā. Džinostra ir neliels ciemats, kurā mīt vien aptuveni 40 iedzīvotāji. Kādreiz šajā apdzīvotajā vietā jau darbojās sava skola, taču sarūkošā iedzīvotāju skaita dēļ to nācās slēgt. Vietējās varasiestādes piekrita atjaunot izglītības iestādes darbību pēc tam, kad Aišas vecāki brīdināja, ka meitas izglītošanas nolūkos viņiem nāksies ciematu pamest un pārcelties uz dzīvi citur, raksta britu izdevums "Daily Mail".
Skola būs ierīkota ēkā, kas pieder vietējai katoļu draudzei. Lai gan ciemā vasaras mēnešos un brīvlaikos uzturas arī citi bērni, viņi visi ir tūristu vai vasarnīcu īpašnieku atvases, kas oficiāli mācās savās pamatskolās kontinentālajā Itālijā vai ārvalstīs. Aiša ir vienīgais skolas vecuma bērns, kurš uz salas dzīvo pastāvīgi un visu gadu.
Aišas vecāki stāsta, ka meita jūtas laimīga, zinot, ka būs vienīgā skolniece. "Mēs mīlam šo mazo paradīzi, dabu, jūru un pat vulkānu, kas slejas pār mūsu mājām. Mēs nevēlamies doties prom," atzina meitenes tēvs.
Džinostra atrodas Stromboli salas dienvidrietumu pusē un ir viena no nomaļākajām apdzīvotajām vietām uz salas. No salas galvenās apdzīvotās daļas to nošķir stāvais vulkāna reljefs, turklāt starp Džinostru un Stromboli ciemu nav ceļu — līdz ciematam iespējams nokļūt tikai pa jūru. Šī nošķirtība arī izskaidro vietējo iedzīvotāju doto apzīmējumu "sala salā". Džinostrā pastāvīgi dzīvo tikai aptuveni 40 cilvēku, un ciemats ar savām baltajām mājām, šaurajām takām un neskarto ainavu ir saglabājis gandrīz nošķirtas pasaules sajūtu.
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Savukārt pati Stromboli ir viena no Itālijas salām, kas pazīstama galvenokārt ar vulkānu, kas tiek uzskatīts par vienu no pasaulē aktīvākajiem. Vulkāna izvirdumi ir kļuvuši par neatņemamu salas ainavas sastāvdaļu.
Stromboli ir atstājusi pēdas arī populārajā kultūrā. Ar salu saistīts ne tikai Roberto Roselīni 1950. gada kinofilmas "Stromboli" stāsts, bet arī rakstnieka Dž. R. R. Tolkīna radītā Viduszeme. Tiek uzskatīts, ka Tolkīnu Stromboli vulkāns iedvesmoja, veidojot Mordoras Iznīcības kalnu jeb Orodruīnu.