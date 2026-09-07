Krievijā aizvien aktīvāk sevi piesaka pretošanās kustība "Melnā dzirkstele"
Ukrainas specvienības oficiāli apstiprinājušas, ka tās gada laikā kopā ar Krievijas partizānu kustību "Melnā dzirkstele" jeb "Čornaja iskra" īstenojušas jau piecas kopīgas operācijas.
"Melnā dzirkstele", kuras pirmsākumi datējami ar 2025. gada septembri, ir pretošanās kustība, kas veic sabotāžas operācijas Krievijas teritorijā. Tā kā kustības pārstāvji Krievijā tiek uzskatīti par "valsts nodevējiem", vairums tās pārstāvju slēpj savu identitāti.
Gada laikā kopš savas pastāvēšanas "Melnās dzirksteles" biedri kopā ar Ukrainas Ģenerālštābu un valsts specvienībām (SSO) piedalījušies piecās kopīgās operācijās. Četras no šīm operācijām bija vērstas pret naftas un gāzes infrastruktūru, tai skaitā kustība piedalījās uzbrukuma īstenošanai Ilskas naftas pārstrādes rūpnīcai Krasnodarā un KINEF rūpnīcai Ļeņingradas apgabalā. Tāpat tiek uzskatīts, ka grupējums bijis iesaistīts arī Ukrainas 2025. gada decembra triecienos diviem Krievijas kuģiem Kaspijas jūrā.
Bet 2026. gada jūnija beigās grupējums uzņēmās atbildību arī par kiberuzbrukumu Alabugas "Shahed" dronu rūpnīcai, kas kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā kļuvusi par valsts galveno "Shahed" trieciendronu montāžas centru. Uzbrukumā kustībai izdevās iegūt aptuveni 20 tūkstošu darbinieku personas datus.
Vienīgais publiski zināmais kustības pārstāvis ir Igors Volobujevs, kurš no 2000. līdz 2016. gadam bija Krievijas enerģētikas uzņēmuma "Gazprom" preses dienesta direktors, bet no 2015. līdz 2022. gadam bija Krievijas komercbankas "Gazprombank" viceprezidents. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā viņš pameta Krieviju un devās uz Ukrainu, kur pievienojās Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Viņš savu lēmumu pamatoja ar to, ka vēlas redzēt Krieviju kā "brīvu un demokrātisku valsti".
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Sākotnēji Volobujevs pievienojās Ukrainas teritoriālās aizsardzības spēkiem, bet vēlāk – leģionam “Krievijas brīvība”, kas 2024. gadā piedalījās uzbrukumos Krievijas Belgorodas un Kurskas apgabalos. 2023. gadā Krievijas varasiestādes viņu pasludināja par “ārvalstu aģentu”, bet 2024. gada augustā Maskavas Lefortovas tiesa Volobujevu aizmuguriski notiesāja par valsts nodevību.