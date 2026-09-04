Trampa sūtņu vizīte Kijivā varētu nenotikt Vitkofa "baiļu" dēļ
Pirmā ASV prezidenta Donalda Trampa īpašo sūtņu vizīte Kijivā nonākusi zem jautājuma zīmes pēc tam, kad Stīvs Vitkofs paudis bažas par šo braucienu, vēsta "The Kyiv Independent", atsaucoties uz situācijai pietuvinātu avotu.
Vitkofs un Džareds Kušners bija plānojuši 5.–6. septembrī apmeklēt Maskavu un Kijivu saistībā ar sarunu atsākšanu par Krievijas kara pret Ukrainu izbeigšanu. Tomēr tagad ASV delegācija apsver alternatīvus brauciena variantus.
Pēc izdevuma avota teiktā, Vitkofs "sācis baidīties" pēc Krievijas puses brīdinājumiem, ka vizīte Kijivā varētu būt nedroša.
"Krievija nevēlas, lai viņi ierastos Kijivā, un Vitkofs vienmēr ir jutīgs pret krievu noskaņojumu," sacīja avots.
Vienlaikus galīgais lēmums par braucienu vēl nav pieņemts. Tiek apspriesti alternatīvi plāni, kas varētu mainīt sākotnējo maršrutu vai vizītes laiku.
Par iespējamo Vitkofa un Kušnera vizīti Kijivā iepriekš runāja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. 3. septembrī viņš paziņoja, ka amerikāņu sarunu pārstāvjiem tuvākajā laikā būtu jāapmeklē gan Ukraina, gan Krievija.