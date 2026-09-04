Polijā iedzīvotāji saņem īpašas mobilizācijas kartes, zināmi arī iemesli
Polijas militārie rekrutēšanas centri izplata iedzīvotājiem īpašas mobilizācijas kartes, vēsta izdevums "RMF24".
Mobilizācijas karte tiek izsniegta miera laikā un faktiski nosaka cilvēkam konkrētu lomu gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par mobilizāciju vai kara sākumu. Tajā norādīta vienība un konkrēta vieta, kur personai bez kavēšanās jāierodas pēc atbilstoša valdības lēmuma.
Centrālais militārais rekrutēšanas centrs uzsver, ka tā ir regulāra procedūra, kas tiek veikta katru gadu.
Galvenie karšu saņēmēji ir rezerves karavīri, taču mobilizācijas kartes var tikt izsniegtas arī civilajiem speciālistiem, kuru zināšanas un profesionālās prasmes tiek uzskatītas par nepieciešamām armijas vajadzībām.
Runa galvenokārt ir par ārstiem, IT speciālistiem un loģistikas darbiniekiem. Tāpat civiliedzīvotāji var tikt iesaistīti armijas nodrošināšanā enerģētikas, transporta, sakaru un administratīvajās jomās.
Mobilizācijas kartes var saņemt arī spēka struktūru darbinieki.
Mobilizācijas nozīmes veidu var noteikt pēc kartes joslas krāsas:
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- sarkanā josla norāda, ka dokuments izsniegts pasīvās rezerves karavīram, kuram piešķirta konkrēta vienība;
- zaļā josla attiecas arī uz pasīvās rezerves karavīru, kuru var iesaukt dienestā atbilstoša lēmuma gadījumā;
- kartes ar zilo joslu paredzētas Polijas Nacionālās aizsardzības ministrijas darbiniekiem, kā arī citām personām, kurām noteikts mobilizācijas pienākums darba veikšanai.
Par neierašanos noteiktajā laikā paredzēta atbildība, tostarp kriminālatbildība.
Mobilizācijas nozīme var tikt atcelta, sasniedzot noteiktu vecumu, pastāvīgi izbraucot uz ārzemēm, atzīstot personu par nederīgu konkrētu pienākumu veikšanai vai saņemot reālu brīvības atņemšanas sodu.