Tālbraucējs gadiem saņēma tikai 200 eiro algu - ar ko tas beidzās?
Rumānijas tālbraucējs no sava bijušā darba devēja tiesas ceļā piedzinis vairāk nekā 200 000 eiro neizmaksātās darba algas. Vairāku gadu garumā darba devējs viņam maksāja tikai 200 eiro mēnesī.
Kā vēsta "libertatea.ro", tiesvedība starp Rumānijas kravas automašīnas vadītāju Štefanu Popesku un Beļģijas transporta gigantu "H. Essers" noslēgusies pēc vismaz 11 gadus ilgas tiesāšanās, ekspertu atzinumiem un apelācijām.
Beļģijas Augstākā tiesa galīgi apstiprinājusi uzņēmuma pienākumu izmaksāt bijušajam darbiniekam neizmaksāto darba algu. Tādējādi tālbraucējs saņems vairāk nekā 200 000 eiro.
Stāsts sākās pirms vairāk nekā desmit gadiem, kad uzņēmums viņu pieņēma darbā par kravas automašīnas vadītāju. Lai gan viņš ikdienā strādāja Beļģijas teritorijā, darbā viņš bija pieņemts Rumānijā izveidotajā meitasuzņēmumā.
Saskaņā ar līgumu viņa ikmēneša ienākumus veidoja valstī noteiktā minimālā alga aptuveni 200 eiro apmērā, kam papildus tika maksāta ar nodokļiem neapliekama komandējuma nauda – sākotnēji 40 eiro dienā, bet vēlāk 45 eiro.
Šāda atalgojuma sistēma liedza darbiniekam Rietumeiropas līmenim atbilstošas sociālās iemaksas, tiesības uz apmaksātu atvaļinājumu saskaņā ar Beļģijas noteikumiem un pareizu nākotnes pensijas aprēķinu.
Apzinoties šādas atalgojuma sistēmas netaisnīgumu, vīrietis pieņēma neparastu lēmumu. Turpinot strādāt, viņš sagatavojās iestājeksāmeniem un iestājās juridiskajā augstskolā, bet pēc tās absolvēšanas iesūdzēja savu darba devēju Beļģijas tiesā, pieprasot pārrēķināt viņa ienākumus atbilstoši noteikumiem, kas bija spēkā viņa faktiskajā darba vietā.
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Uzņēmums apgalvoja, ka meitasuzņēmumu izmantošana Austrumeiropā ir likumīgs uzņēmējdarbības modelis. Tomēr advokāti pierādīja, ka darbība tika koordinēta tikai no uzņēmuma galvenā biroja Beļģijā.
Rezultātā Darba tiesa atzina, ka noticis sociālais dempings, un piesprieda Rumānijas uzņēmumam izmaksāt aptuveni 200 000 eiro kompensāciju par neizmaksāto darba algu. Beļģijas uzņēmums šo lēmumu pārsūdzēja, tomēr Kasācijas tiesa pielika galīgo punktu tiesvedībai.
Augstākā tiesa atstāja spēkā iepriekšējos nolēmumus, nosakot, ka darbiniekam, kurš pastāvīgi veic savu darbu Beļģijas teritorijā, jāsaņem atalgojums atbilstoši šajā valstī noteiktajai algu likmju sistēmai neatkarīgi no tā, kurā valstī noslēgts darba līgums.