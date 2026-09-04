Pārtikas cenām pasaulē augustā teju četros gados augstākais līmenis.
Pasaulē
Šodien 12:32
Pārtikas cenām pasaulē augustā teju četros gados augstākais līmenis
Pārtikas produktu cenas pasaulē augustā sasniegušas augstāko līmeni kopš 2022. gada novembra, un bijis cenu straujš kāpums visās preču kategorijās, ziņo ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO).
FAO norāda, ka tās apkopotais pārtikas produktu cenu indekss augustā pieaudzis par 1,9% līdz 133,3 punktiem, kas bija kāpums otro mēnesi pēc kārtas.
Cukura cenām reģistrēts lielākais kāpums - par 11,9% līdz augstākajam līmenim kopš 2025. gada jūnija, ņemot vērā aizvien lielākas bažas par cukura piegādēm pasaulē 2026./2027. gada sezonā.
Piena produktu cenas pieauga par 2,3%, kas skaidrojams ar augstākām piena pulvera un siera cenām.
Graudu cenas pieaugušas par 2,2% līdz augstākajam līmenim kopš 2024. gada maija, bet gaļas cena palielinājusies par 1%.
Tikmēr augu eļļu cenas pieaugušas par 0,6% līdz augstākajam līmenim kopš 2022. gada jūnija saistībā ar augstākām palmu un sojas eļļas cenām pasaulē.