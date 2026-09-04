Tramps izrakstījis Eiropai rēķinu par Baidena laikā Ukrainai sniegto militāro palīdzību
ASV prezidents Donalds Tramps vēlas panākt, lai Eiropa samaksātu ASV par ieročiem, kurus Ukrainai piegādāja Džo Baidena administrācija.
ASV līderis Donalds Tramps asi reaģējis uz mediju publikācijām, kurās teikts, ka karš pret Irānu esot izsmēlis ASV ieroču krājumus. Viņš noraidīja šos apgalvojumus un paziņoja, ka vēlas panākt, lai Eiropa samaksā par militāro palīdzību Ukrainai.
Paziņojumu Tramps publicēja 3. septembrī savā sociālā tīkla "Truth Social" kontā. ASV prezidents apgalvoja, ka mediji "atsakās patiesi atspoguļot" viņa karu pret Irānu.
"Informēju: mums ir praktiski neierobežoti vidējas un augstas klases munīcijas krājumi – daudz vairāk, nekā mēs jebkad varētu izmantot šajā vai jebkurā citā karā… Turklāt mēs ražojam munīciju apjomos, kādi vēl nekad nav pieredzēti. Mēs veidojam rezerves un gatavojamies jebkuram iespējamajam scenārijam," rakstīja Tramps.
Viņš precizēja, ka pašlaik ieroču eksports ir apturēts, jo ASV uzkrāj savas rezerves. ASV līderis solīja, ka tuvākajā laikā ieroču pārdošana sabiedrotajiem un partneriem tiks atsākta.
Tramps paziņoja, ka Džo Baidena administrācija "Ukrainai un NATO" esot piegādājusi vairāk ieroču, nekā tika izmantots karā ar Irānu. Viņš norādīja, ka vēlas panākt, lai Eiropa apmaksātu šīs piegādes.
"Šīs izmaksas Eiropai vajadzēja segt jau tad, ja tikai būtu lūgts. Bet mēs lūgsim atgūt šo naudu, pat ja tas notiks ar nelielu nokavēšanos!" paziņoja ASV prezidents.