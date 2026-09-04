Brīdinājuma zīmes bija jau divas dienas iepriekš: kāpēc neizdevās novērst Nepālas traģēdiju?
Divas dienas pirms katastrofas Nepālā ledāja kušanas ūdens bija kļuvis manāmi brūns, bet satelītu attēlos bija vērojama ledāja un apkārtējo iežu kustības paātrināšanās. Eksperti tagad atzīst – tās bija pirmās pazīmes, kas liecināja par to, ka ledājā notiek bīstamas pārmaiņas.
Saskaņā ar HiRISK ziņojumu, ledājs "Langtang Lirung" masīvā nogruva 26. augustā plkst. 8.37 pēc vietējā laika. Kalnu masīva virsotne sniedzas 7234 metru augstumā, un kad ledājs nogruva, tas līdzi sev parāva iežus, ledu un ūdeni, izraisot pēkšņus un ārkārtīgi straujus plūdus.
HiRISK norāda, ka plūdi bija tik strauji, ka iežu un ledāju masa traucās lejā pa Trišuli upes ieleju ar ātrumu 193 kilometri stundā.
Trišuli upes izteka atrodas Tibetā, un tā ir viena no galvenajām Gandaki upju baseina pietekām Nepālas centrālajā daļā.
Medijs "Katmandu Post" norāda, ka Rasuvas rajona vadītājs par plūdiem Nepālas Hidroloģijas un meteoroloģijas departamentu informēja 23 minūtes pēc ledāja sabrukšanas.
Bet brīdinājumi Rasuvas, Nuvakotas, Dadingas un Čitvanas rajonu iedzīvotājiem tika nosūtīti tikai 38 minūtes pēc sabrukuma. Cilvēki tika aicināti doties uz augstākām vietām, taču tajā brīdī plūdu vilnis jau bija aiztraucies lejup pa upes ieleju.
Plūdi reģionā parasi sākas pakāpeniskāk
Reģiona iedzīvotāji pie musonu sezonas plūdiem ir pieraduši, taču parasti ūdens līmenis ceļas pakāpeniski, dodot laiku cilvēkus brīdināt un evakuēt. Tāpat regulāri tiek uzraudzīti ledāju ezeri, kuru dabisko aizsprostu pārraušana var izraisīt pēkšņus plūdus.
Tomēr ledāja sabrukums ir daudz sarežģītāk prognozējams. HiRISK norāda, ka reģionā nesen bija ierīkotas agrīnās brīdināšanas sistēmas, kas galvenokārt koncentrējās uz vairākiem ledāju ezeriem Ķīnā, taču operatīvas agrīnās brīdināšanas sistēmas tieši ledāju radītajiem riskiem nebija.
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“Ņemot vērā sākotnējā nogruvuma ārkārtīgi lielo ātrumu, upes gultnē izvietotās brīdināšanas sistēmas būtu devušas minimālu brīdinājuma laiku, kas, visticamāk, nebūtu pietiekams, lai izdotos cilvēkus no reģiona veiksmīgi evakuēt,” secināts HiRISK ziņojumā.
Brīdinājuma zīmes bija jau dažas dienas iepriekš
Virdžīnijas Tehniskās universitātes ģeofiziķis Manūčers Širzaei norāda, ka dažas dienas pirms katastrofas uzņemtajos satelītattēlos jau bija redzams, ka ledāja un tam apkārt esošo iežu kustība paātrinās.
“Mēs domājam, ka šis ledājs, visticamāk, bija kustējies gadiem – iespējams, pat gadu desmitiem –, bet pēdējo mēnešu laikā tā kustība paātrinājās,” viņš norādīja.
Širzaei pieļāva, ka kustības paātrinājums varētu būt saistīts ar klimata sasilšanu, lielāku ūdens noteci zem ledāja vai nogāzes izmaiņām. Pagaidām gan zinātnieki nezina, vai sabrukums notika tikai ledājā vai sākuši brukt bija arī ieži, kas atradās zem ledus.
Atskatoties uz notikušo, HiRISK eksperti identificējuši arī citas pazīmes, kas liecināja par tuvojošos katastrofu. Īsi pirms nelaimes bija paātrinājusies ledus virsmas kustība, savukārt 24. augustā – divas dienas pirms sabrukuma – ledāja kušanas ūdens bija iekrāsojies manāmi brūns.
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Sabrukumu reģistrēja arī kā vairāk nekā četru magnitūdu seismisku signālu
Ledāja masas pārvietošanās bija tik spēcīga, ka to fiksēja arī seismoloģiskās novērošanas sistēmas – tās radītais seismiskais signāls pārsniedza 4 magnitūdas. HiRISK eksperti uzskata, ka šis fakts varētu būt nozīmīgs nākotnē – seismoloģiskās sistēmas varētu izmantot, lai ātrāk konstatētu līdzīgas katastrofas un savlaicīgi brīdinātu apdraudētos iedzīvotājus.
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Svinbērnas Tehnoloģiju universitātes Melburnā būvkonstrukciju un seismikas inženieris Prašidha Khativada savukārt norādījis, ka katastrofa spilgti parādījusi Nepālas pašreizējo brīdināšanas sistēmu ierobežojumus. “Kopienām, kas atradās tuvu katastrofas sākuma vietai, brīdinājumi par plūdiem vienkārši pienāca par vēlu,” viņš secināja.
Šveicē 2025. gadā ledāju sabrukums noslaucīja no zemes virsmas ciemu
Tehnoloģijas, kas ļauj konstatēt ledāja kustības izmaiņas, jau pastāv. Kā piemērs tiek minēts 2025. gada Birhas ledāja sabrukums Šveices Alpos. Tur ledāja kustības tika pamanītas iepriekš, un zem tā esošā Blatenas ciema iedzīvotājus izdevās evakuēt, pirms milzīgs zemes nogruvums apraka lielāko daļu apdzīvotās vietas.
Taču Virdžīnijas Tehniskās universitātes ģeologs Filips Prinss norāda uz būtisku atšķirību – tehnoloģijas, kuras salīdzinoši viegli iespējams uzstādīt Eiropas Alpos, daudz grūtāk izmantot Himalajos, kur reljefs ir ievērojami sarežģītāks, bet pati kalnu sistēma – milzīga.
Ģeofiziķis Manūčers Širzaei uzskata, ka pašreizējās novērošanas tehnoloģijas vien nav pietiekamas, lai prognozētu tādus notikumus kā 26. augusta katastrofa. Nepieciešama daudzslāņaina pieeja, kas ļautu ne tikai pamanīt iespējamu ledāja vai iežu sabrukumu, bet arī paredzēt notikumu ķēdi, ko tas var izraisīt. Šāda sistēma varētu ietvert daudz plašāku satelītu novērošanu, lai identificētu bīstamos punktus un konstatētu kustības paātrināšanos, dažādu katastrofas scenāriju modelēšanu un lokālu novērošanas iekārtu izvietošanu vietās, kur tas ir iespējams. Taču tam visam jādarbojas kopā ar efektīvu iedzīvotāju brīdināšanu.
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Himalaju milzīgais izmērs rada gandrīz neatrisināmu problēmu
Ģeologs Filips Prinss ir skeptiskāks par iespējām detalizēti uzraudzīt visus potenciāli bīstamos Himalaju ledājus. Salīdzinot ar Eiropas Alpiem, Himalaji ir daudz milzīgāki un grūtāk sasniedzami, tādēļ precīzi un nepārtraukti ledāju kustības mērījumi, viņaprāt, daudzviet ir teju neiespējami.
Turklāt problēma nav tikai sarežģītais reljefs. Himalaji ir pasaulē augstākā un ārkārtīgi plaša kalnu sistēma, kurā atrodas simtiem potenciāli bīstamu vietu.
Zinātniekiem būtu jānosaka, kurām no tām pievērst pastiprinātu uzmanību, un visu iespējamo apdraudējumu nepārtrauktai novērošanai būtu nepieciešami milzīgi resursi. “Mēs noteikti varam atskatīties un mācīties no šī notikuma,” sacīja Prinss. “Taču resursu apjoms, kas būtu nepieciešams, lai visā Himalaju reģionā uzraudzītu visus šādus potenciāli bīstamus objektus, ir vienkārši neiedomājams.”
Līdz ar globālo sasilšanu risks var pieaugt
Vēl viena problēma ir tā, ka Himalaju kalnu sistēma šķērso valstu robežas. Širzaei uzskata, ka katastrofu riska mazināšanai nepieciešama ciešāka kaimiņvalstu sadarbība un brīva piekļuve datiem. “Šī ir pārrobežu problēma, kurai nepieciešama kaimiņvalstu sadarbība un atklāta piekļuve datiem,” viņš sacīja, uzsverot, ka informācijai, kas var palīdzēt aizsargāt cilvēkus, jābūt pieejamai.
Ekspertu skatījumā šādu sistēmu izveide kļūst arvien nepieciešamāka arī klimata pārmaiņu dēļ. “Sasilstoša temperatūra pasaulē noteikti var veicināt apstākļus, kas izraisa šāda veida sabrukumus, un par to mums nākamajos gados būs daudz jādomā,” secināja Prinss.