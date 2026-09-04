VIDEO: “Tas ir brīnums!” Pēc deviņām dienām Nepālas tuneļos izglābti divi izdzīvojušie
Kad cerības atrast vēl kādu izdzīvojušo Nepālas katastrofā jau sāka zust, noticis tas, ko daudzi glābšanas eksperti raksturo kā brīnumu. Deviņas dienas pēc postošajiem plūdiem no dubļu un gruvešu aizsprostota hidroelektrostacijas tuneļa dzīvi izglābti divi strādnieki.
Deviņas dienas pēc postošajiem plūdiem Nepālā glābējiem izdevies no Trišuli 3A hidroelektrostacijas tuneļa dzīvus izglābt divus strādniekus – Sanjaju Šahu un Kabiru Maharžanu. Abi nekavējoties ar helikopteru nogādāti slimnīcā galvaspilsētā Katmandu, kur viņiem tika sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Dramatiskajos kadros no glābšanas vietas redzams, kā viens no vīriešiem tiek nogādāts līdz helikotperam. Viņš ir klāts dubļiem un piesprādzēts pie nestuvēm. Nepālas premjerministra birojs paziņojis, ka viena izglābtā -Maharžana veselības stāvoklis ir kritisks, un arī otram izglābtajam, Šaham, slimnīcā tiek veiktas medicīniskās pārbaudes.
Abiem vīriešiem ir roku un kāju savainojumi. Tāpat Maharžanam konstatēti ceļgala un vidukļa savainojumi. Nepālas Elektroenerģijas pārvaldes amatpersonas pieļauj, ka vīriešu traumas varētu būt radušās, mēģinot izrāpties pa tuneli. Vīrieši cietuši arī no skābekļa bada. Nepālas Elektroenerģijas pārvaldes vadītāja vietnieks Surešs Rauts stāstījis, ka pēc izglābšanas abi vīrieši izskatījušies ārkārtīgi noguruši, taču bijuši laimīgi. “Kabirs salika abas plaukstas kopā un sveicināja mūs ar "namaste",” sacīja Rauts.
“Mēs desmit dienas nespējām normāli ne ēst, ne dzert!"
Īpaši emocionāls šis brīdis bijis izglābto vīriešu ģimenēm, kuras vairāk nekā nedēļu nezināja, vai viņu tuvinieki vēl ir dzīvi. Kabira Maharžana sieva Hirašova par vīra izglābšanu sākotnēji uzzinājusi no sociālās vietnes "Facebook". “Es ieraudzīju fotogrāfijas un biju ļoti laimīga. Viņu ved uz armijas slimnīcu Katmandu. Es dodos uz slimnīcu,” viņa pauda medijam "BBC Nepali".
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Sieviete atzina, ka aizvadītās dienas ģimenei bijušas mokošas. “Mēs desmit dienas nespējām normāli ne ēst, ne dzert. Mums bija ļoti bail. Tagad mēs visi esam laimīgi. Mēs pat raudam.” Arī Kabira brālis Amirs Maharžans ziņu par izglābšanos raksturojis ļoti emocionāli. “Mana sirds ir kļuvusi vieglāka,” viņš sacīja ziņu aģentūrai AFP, piebilstot, ka visa ģimene ir ļoti laimīga.
Glābēji pēkšņi sadzirdēja cilvēku balsis
Cerības atrast izdzīvojušos Nepālas katastrofā sarūk ar katru dienu. Tomēr piektdien glābēji, virzoties dziļāk Trišuli 3A tuneļa sistēmā, aiz aizsprostota posma sadzirdēja cilvēku balsis. Glābēji aicināja iesprostotos strādniekus būt pacietīgiem, kamēr armijas vienības mēģināja pie viņiem nokļūt. Visbeidzot glābējiem izdevās vīriešus sasniegt un nogādāt viņus drošībā.
Nepālas amatpersonas uzskata, ka šajā tunelī varētu atrasties vēl 39 strādnieki. Pagaidām nav zināms, cik no viņiem ir dzīvi, taču glābšanas darbi turpinās. Tuneļos ar kompresoriem tiek sūknēts skābeklis, kamēr glābēji cenšas izlauzties cauri dubļiem, akmeņiem un citiem sanesumiem.
Glābšanas operācija bija ārkārtīgi sarežģīta
Nepālas valdību glābšanas operācijā konsultē Starptautiskās Tuneļu un pazemes telpu asociācijas prezidents Arnolds Dikss. Viņš BBC atklāja, cik sarežģīta bijusi operācija. “Es nekad neesmu pieredzējis glābšanas operāciju, kurā būtu jāmeklē tuneļa ieeja, kas iepriekš atradās augstāk nogāzē, bet tagad bija zem zemes,” sacīja Dikss.
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Katastrofas spēks bijis tik milzīgs, ka tuneļa ieeja pilnībā aprakta. Izmantojot satelītu datus, speciālisti noteikuši vietu, kur sākt rakšanu, un atraduši ieeju. Taču ar to grūtības tikai sākušās. “Mēs nezinājām, kur viņi atrodas. Izmantojot tehnoloģijas, mums bija jāizdara labākais iespējamais minējums,” stāstīja Dikss.
Tunelis bijis pilnībā aizsprostots ar dubļiem un milzīgiem akmeņiem, no kuriem daži bijuši automašīnu lielumā. Glābējiem nācies izmantot pat sprāgstvielas – metodi, no kuras šādās operācijās parasti izvairās, jo tā apdraud iesprostoto cilvēku dzīvību. “Un tad mēs atradām šos divus vīriešus. Tas ir kā, atsedzot slāni pēc slāņa, atrast brīnumu,” sacīja Dikss.
Pirms vīrieši tika atrasti, glābēji jau bija izrakušies cauri aptuveni 50–60 metrus plašiem sanesumiem. Pēc veiksmīgās glābšanas operācijas Dikss atzina, ka pēc nedēļas, kas aizvadīta nepārtrauktās sāpēs un neziņā, daudzām ģimenēm atkal parādījusies cerība.
Vairāk nekā 150 cilvēku joprojām varētu būt tuneļos
Trišuli upes apkārtnē atrodas vairākas hidroelektrostacijas ar plašu pazemes tuneļu tīklu. Kad kalnos izveidojusies milzīgā ūdens, dubļu un gruvešu straume sasniedza upes ieleju, vairāki tuneļi tika appludināti un pārpildīti ar sanesumiem. Daļai strādnieku izdevās izglābties, taču vairāk nekā 150 cilvēku joprojām varētu būt iesprostoti vairākās hidroelektrostaciju tuneļu sistēmās.
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Viens no strādniekiem, kuram katastrofas sākumā izdevās aizbēgt, Pemba Dundu Tamangs medijiem pauda, ka pirmais brīdinājums bijusi pēkšņa un ārkārtīgi spēcīga gaisa plūsma. Trieciena spēks aizsviedis saplākšņa loksnes un izkustinājis smago tehniku.
“Es skrēju uz tuneļa izeju. Ūdens traucās man pakaļ, bet es skrēju tam pa priekšu,” viņš atcerējās.
Vīrietis aptuveni 20 minūtes skrējis augšup, cenšoties izbēgt no postošās straumes. “Es no šoka gandrīz zaudēju samaņu. Es nespēju skaidri domāt.”
Saskaņā ar jaunākajiem datiem Nepālā un Tibetā apstiprināta 1301 cilvēka bojāeja, bet 5339 cilvēki joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem. Starp pazudušajiem ir arī 33 Latvijas pilsoņi. Jau ziņots, ka 28. augusta sarakstā, ko bija publicējušas Nepālas varasiestādes, iekļauti sekojoši latvieši: Svetlana Krinicka, Līga Čarna, Irita Kiršblūma, Vita Eisaka-Jefimova, Sergejs Jefimovs, Vineta Šķērīte, Julija Jakovicka, Sandra Straume, Raimonds Fūrmanis, Agnese Fūrmane, Tatjana Vaļuškina, Regīna Krasnopjorova, Irina Safronova, Lilita Kalniņa, Egija Ķerliņa, Viktorija Darakova, Viktorija Vanaga, Raimonds Kļaviņš, Eleonora Circene, Jelena Timofejeva, Svetlana Okuņa, Julija Lena un Sergejs Zambers, Ārija Lāce, Evita Sarma, Igors Dobrovoļskis, Inga Veisa, Olga Labada, Sofija Dobrovoļska.