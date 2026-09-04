Notrieca un atstāja mirstam: Latvijas valstspiederīgais Dolārs Aleksanders tiesā atzīst savu vainu bērna nonāvēšanā
23 gadus vecais Latvijas valstspiederīgais Dolārs Aleksanders Apvienotās Karalistes tiesā ir atzinis savu vainu bīstamā braukšanā, kuras rezultātā 2024. gadā notrieca un nogalināja 12 gadus veco Kītonu Sleiteru, vēsta BBC.
Traģiskais negadījums notika 2024. gada 14. jūnijā Koventrijā, kad zēns devās mājās no skolas. Aleksanders vadīja melnu "BMW 330" automašīnu, kurā atradās vēl trīs cilvēki. Vadītājs ievērojami pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu, braucot ātrāk par 70 jūdzēm stundā (aptuveni 112 km/h). Zēns gāja bojā notikuma vietā, bet Aleksanders no tās aizbēga.
Pēc avārijas viņš pameta Apvienoto Karalisti un vairāk nekā divus gadus slēpās Latvijā.
Nevalstiskā organizācija "Crimestoppers" izsludināja 10 000 mārciņu atlīdzību par informāciju, kas palīdzētu viņu aizturēt. Pateicoties Lielbritānijas, Latvijas un starptautisko likumsargu sadarbībai, viņš 2026. gada jūlijā tika aizturēts Latvijā. Aleksandru izdeva Lielbritānijai 2026. gada 5. augustā, un viņš tika nogādāts apcietinājumā.
Tiesas sēde norisinājās šā gada 3. septembrī. Apsūdzētais tajā piedalījās ar videozvana starpniecību no "Dovegate" cietuma un runāja tikai tādēļ, lai atzītu savu vainu. Tiesnesis Metjū Volšs brīdināja, ka viņam piespriestais sods būs ļoti ilgs, un to noteiks tiesnese Kristīna Montgomerija.
Zēna vecāki Luīze un Klints Sleiteri, kuri bija klāt tiesas sēdē, paziņojumā norādīja, ka pēdējos divus gadus cīnījušies par taisnīgumu.
Ģimene pauda gandarījumu, ka taisnīgums beidzot ir panākts, taču uzsvēra – neviens tiesas spriedums nespēs mazināt sāpes par dēla zaudējumu.
Izmeklēšanas vadītājs, detektīvinspektors Sems Lūiss, sacīja, ka Aleksanders rīkojies savtīgi un bezatbildīgi, pēc sadursmes aizbraucot no notikuma vietas un atstājot notriekto zēnu mirstam, lai gan labi apzinājies notikušā smagās sekas.
Vainīgajam draud bargs cietumsods. Galīgais spriedums tiks paziņots 2026. gada 13. novembrī.
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Bojāgājušais zēns bija futbola kluba "Coventry City" atbalstītājs. 2024. gada jūlijā viņa piemiņai tika aizvadīta īpaša futbola spēle. Pēc spēles zēna ģimenei tika nodoti aptuveni 350 eiro, kas bija saziedoti piemiņas pasākuma laikā.