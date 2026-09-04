VIDEO: HUR specvienība anektētajā Krimā iznīcinājusi Krievijas okupantu raķešu kompleksu "Bastion"
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) specvienības "Group 13" kaujinieki okupētajā Krimā veikuši operāciju, kurā iznīcināts Krievijas piekrastes raķešu komplekss "Bastion".
Ukrainas Aizsardzības spēki anektētajā Krimā iznīcinājuši Krievijas piekrastes raķešu kompleksu "Bastion", savā "Facebook" kontā paziņoja HUR.
HUR ziņo, ka operāciju pret Krievijas "Bastion" okupētajā Krimā šā gada augustā veica specvienības "Group 13" karavīri.
Šis komplekss bija aprīkots ar hiperskaņas raķetēm "Cirkon" un virsskaņas raķetēm "Oniks", ko Krievijas armija izmanto uzbrukumiem Ukrainas pilsētām un civilajai infrastruktūrai.
Turklāt HUR "Group 13" operatori okupētajā Krimā iznīcināja un sabojāja arī Krievijas okupantu komandštāba transportlīdzekli un divas degvielas cisternas.
"Bastion" ir Krievijā ražots mobils piekrastes raķešu komplekss, kas paredzēts kuģu un citu mērķu iznīcināšanai. Krievijas armija to izmanto arī triecieniem pret Ukrainu.
Krievijas bruņotie spēki "Bastion" pieņēma bruņojumā 2010. gadā. Viena diviziona izmaksas sasniedz aptuveni 60 miljonus ASV dolāru.
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Kompleksā ietilpst 12 pašgājējas palaišanas iekārtas (katrā pa divām raķetēm), kaujas vadības transportlīdzeklis, vairākas transportēšanas un uzlādes mašīnas, mērķu noteikšanas līdzekļi un nodrošinājuma tehnika.
"Oniks" raķešu maksimālais darbības rādiuss ir līdz 300 kilometriem, bet "Cirkon" raķetēm – aptuveni 600 līdz 800 kilometru vai vairāk.