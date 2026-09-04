Spānijas varas iestādes apsolījušas Ukrainai turpināt piegādāt vitāli svarīgās "Patriot" raķetes
Madride apsolījusi turpināt piegādāt Ukrainai Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmām paredzētās pārtvērējraķetes.
Spānijas ārlietu ministrs Hosē Manuels Alvaress paziņoja, ka valsts jau ilgstoši atbalsta Ukrainu ar šādām piegādēm un negrasās tās pārtraukt.
Spānija apstiprinājusi turpmākas pārtvērējraķešu piegādes Ukrainai "Patriot" sistēmām laikā, kad Kijivai ir akūta nepieciešamība pēc pretgaisa aizsardzības līdzekļiem.
Kā norādīja Spānijas ārlietu ministrs Hosē Manuels Alvaress, valsts šādu atbalstu Ukrainai sniedz jau ilgu laiku un plāno to turpināt, vēsta "Le Monde".
Spānijas ministra paziņojums izskanēja pēc Ukrainas varasiestāžu aicinājumiem palielināt nepieciešamo pārtvērējraķešu piegādes, lai nodrošinātu pretgaisa aizsardzības sistēmu darbību.
Alvaress uzsvēra, ka Spānija jau ilgstoši nodod Ukrainai šādu munīciju un turpinās to darīt.
"Mēs to darām jau ilgu laiku un turpināsim to darīt," sacīja Spānijas diplomātijas vadītājs.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ministrs apstiprināja piegāžu palielināšanu un atgādināja par atbalstu jaunajai koalīcijai, kas izveidota Ukrainas aizsardzības stiprināšanai. Spānija ir viena no šīs koalīcijas dibinātājvalstīm.