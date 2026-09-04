Vācijā pie apakšstacijas atrod aizdomīgu ierīci; policija pieļauj sabotāžu
Vācijas rietumos Dormāgenā, kas atrodas Ziemeļreinā-Vestfālenē starp Ķelni un Diseldorfu, pie apakšstacijas atrasta aizdomīga ierīce, un policija uzskata, ka notikušais varētu būt sabotāžas mēģinājums, piektdien pavēstīja varasiestādes.
Izmeklētāji ir saņēmuši vēstuli, kurā apliecināta atbildības uzņemšanās, un tajā minēti arī citi publiski zināmie līdzīgie gadījumi Ziemeļreinā-Vestfālenē un Brandenburgā, paziņoja policijas pārstāvis.
Aizdomīgo priekšmetu ceturtdienas vakarā pie Dormāgenas apakšstacijas pamanīja garāmgājējs, un priekšmeta pārbaude vēl nav pabeigta. Tā varētu būt "palaišanas ierīce", norādīja pārstāvis.
Laikraksts "Bild", atsaucoties uz avotiem, ziņoja, ka runa ir par vienu vai vairākām pašdarinātu raķešu palaišanas iekārtām. Saskaņā ar izdevuma informāciju pie konstrukcijām bija piestiprināti vadi un taimeri. Oficiāli šī informācija pagaidām nav apstiprināta. Eksperti turpina pētīt atradumu, lai noskaidrotu tā precīzo mērķi.
Policisti pārbaudīja arī citas apakšstacijas apkārtējos reģionos, lai noskaidrotu, vai tur nav novietoti aizdomīgi priekšmeti, sacīja pārstāvis.
Saskaņā ar laikraksta "Bild" informāciju Dormāgenā atrastās ierīces līdzinās tām, kas šonedēļ tika atrastas pie apakšstacijām Bergheimā, Ziemeļreinā-Vestfālenē, un Jenšvaldē, Brandenburgā.