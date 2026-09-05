Berlīnes radio tornim “Funkturm” 3. septembrī apritēja 100 gadi.
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Šodien 06:51
Viens ir augstākā celtne Vācijā, otram nupat apritēja 100 gadi - ko par sevi stāsta Berlīnes slavenākie torņi?
Torņi jau gadu desmitiem kalpo ne tikai kā sakaru infrastruktūra, bet arī kļuvuši par pilsētu simboliem un iecienītiem tūrisma objektiem. No to skatu platformām paveras iespaidīgas panorāmas, vienlaikus katrs no tiem glabā savu unikālo vēsturi un stāstu par tehnoloģiju attīstību. Arī Berlīnes TV un radio torņi tādi ir.
Berlīnē slejas nevis viens, bet divi slaveni torņi - televīzijas tornis “Fernsehturm” un radio tornis “Funkturm”. Lai gan tos nereti mēdz sajaukt, abi tapuši atšķirīgos laikos un ar pavisam citu mērķi, ko parāda abu torņu arhitektūra un telpu iekārtojums. Zīmīgi, ka “Funkturm” tornis vien aizvakar atzīmēja apaļu jubileju - 100 gadus. Jauns.lv divās dienās apmeklēja abus šos Berlīnes torņus, lai uzzinātu divus unikālus stāstus par tiem.