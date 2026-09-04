ASV karš pret Irānu paglābis Lielbritāniju no kodoluzbrukuma, apgalvo Tramps
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien apgalvoja, ka ir paglābis Lielbritāniju no kodoluzbrukuma, sākot karu pret Irānu, un atkal pārmeta Londonai atteikšanos iesaistīties šajā konfliktā.
ASV prezidents televīzijas intervijā arī atkārtoja savu apgalvojumu, ka imigrācijas rezultātā daļa Londonas ir kļuvusi par likuma nekontrolētiem rajoniem, kur policija baidās patrulēt.
Tramps arī izmantoja iespēju vēlreiz kritizēt Londonas mēru Sadiku Kānu, nosaucot viņu par "nejauku puisi".
Tramps sniedza interviju Lielbritānijas raidsabiedrībai "GB News" apstākļos, kad Tuvajos Austrumos turpinās militāra pretstāve starp ASV un Irānu Hormuza šauruma dēļ.
Hormuza šaurums bija atvērts kuģošanai pirms ASV un Izraēlas uzbrukuma Irānai, kura mērķis bija novērst iespēju, ka Irāna izstrādātu kodolieroci. Irāna slēdza šo šaurumu, izraisot naftas cenu kāpumu.
"Es arī glābju jūsu valsti no šiem draudiem," intervijā sacīja Tramps.
"Ja Irānai būtu kodolierocis, viņi, visticamāk, to lietotu Eiropā, kur viņiem ir raķešu spējas, nevis Amerikā, kur viņiem to nav. Es glābju jūsu valsti no problēmas, jo viņi to lietotu," sacīja Tramps.
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Prezidents šajā intervijā arī pauda neapmierinātību ar bijušā Lielbritānijas premjerministra Kīra Stārmera nevēlēšanos iesaistīties Irānas konfliktā, dodot mājienu, ka ASV varētu izbeigt atbalstu Lielbritānijai Folklenda salu piederības jautājumā.
"Neaizmirstiet, ka jūs saņemat lielu daļu savas naftas no Hormuza šauruma, bet jūs tur nebijāt, lai man palīdzētu," sacīja Tramps.
Viņš arī atkārtoti brīdināja par imigrācijas radīto apdraudējumu Lielbritānijai, sakot, ka tai draud "katastrofa".
"Ja jūs neapturēsiet cilvēku ieplūšanu jūsu valstī no visas pasaules, jums vairs nebūs valsts."