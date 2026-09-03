Lietuvas mednieki meža kamerās fiksē neparastu skatu - vīriešu grupējumu, kas nelegāli šķērso valsts robežu
Lietuvas Švenčonisas rajonā mednieka uzstādīta savvaļas dzīvnieku novērošanas kamera fiksējusi negaidītu skatu – vienuviet redzami 27 cilvēki, kuri nelikumīgi šķērsojuši Lietuvas valsts robežu.
Mednieki par redzēto nekavējoties informējuši Valsts robežsardzes dienesta amatpersonas, un robežpārkāpēji drīz vien aizturēti. Kamera tika uzstādīta, lai mednieki varētu novērot dzīvniekus, taču šoreiz tās ierakstā parādījās cilvēku grupa. Pamanījuši neparasto ainu, mednieki nekavējoties nodeva informāciju Lietuvas robežsargiem.
Valsts robežsardzes dienesta amatpersonas uz notikuma vietu reaģēja operatīvi, un nelikumīgi Lietuvas robežu šķērsojušie cilvēki drīz vien tika aizturēti.
Mednieku kopiena uzsver, ka šādas situācijas apliecina tās modrību un pilsonisko atbildību. Mežos uzstādītās kameras ikdienā galvenokārt tiek izmantotas savvaļas dzīvnieku novērošanai, taču konkrētajā gadījumā tās ieraksts palīdzējis robežsargiem ātri reaģēt uz iespējamu robežpārkāpumu.