Pēc ASV spiediena četri uzņēmumi atteikušies no dalības Parīzes kosmosa samitā
Četri ASV uzņēmumi, tai skaitā "SpaceX" un "Blue Origin", atcēluši savu dalību nākamnedēļ Parīzē paredzētajā kosmosa izpētei veltītajā samitā, paziņojusi Francijas Augstākās izglītības, pētniecības un kosmosa ministrija.
Dalību samitā atcēluši arī uzņēmumi "Stoke Space" un "Starcloud". "Ir grūti to nesaistīt ar baumām par spiedienu," ziņu aģentūrai AFP sacīja ministrijas pārstāvis. Izdevums "Politico" iepriekš ziņoja, ka Baltais nams izdara spiedienu uz ASV kosmosa uzņēmumiem, lai tie atteiktos no dalības 9. un 10. septembrī paredzētajā samitā Francijā.
"Mēs, protams, vēlamies turpināt sadarboties ar mūsu ASV partneriem un sabiedrotajiem, lai gan stratēģiskas kursa maiņas un politisks spiediens dažkārt padara šo uzdevumu nevajadzīgi sarežģītu," piebilda ministrija.
"Politico" ziņoja, ka Baltā nama amatpersona privātā telefonsarunā bija paziņojusi uzņēmumiem, tostarp miljardiera Īlona Maska kompānijai "SpaceX", "Stoke Space", "K2 Space" un "Astra", ka dalība šajā divu dienu pasākumā "varētu izskatīties kā netiešs atbalsts Eiropas Savienības politiskajai nostājai". Izdevums atsaucās uz trim anonīmiem avotiem, kas bija informēti par šo sarunu.
Baltā nama amatpersona esot norādījusi, ka Francija nav saskaņojusi šo samitu ar ASV, un pārmetusi tai darbības, kas traucē konkurencei. Amatpersona arī apgalvojusi, ka samita diskusiju paneļi nav veidoti tā, lai iekļautu amerikāņu viedokli, un tas varētu kaitēt ASV nozares centieniem. "Politico" norādīja, ka divi no avotiem ir saistīti ar kosmosa uzņēmumiem, bet trešais - ar politiku.